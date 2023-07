Намик Алиев. Очень немиролюбивый индекс миролюбия

Сегодня информационная война приобрела настолько глобальный характер, а те или иные ее инструменты настолько многовекторны, что порой очень сложно бывает объективно оценить или осмыслить тот или иной отчет любой международной структуры, обобщающей конкретный опыт жизнедеятельности стран мира. Однако, внимательно приглядевшись, начинаешь понимать, что одним отчетом его авторы под прикрытием непредвзятости одновременно поражают информационным оружием интересы различных регионов, стран, политических сил и институтов.

На днях Институтом экономики и мира (IEP) был опубликован Глобальный индекс мира (GPI), который чаще называют „индексом миролюбия”, за 2023 год. Его анализ за последние годы показывает, что средний уровень глобального мира ухудшается уже девятый год подряд. Эксперты израильского Института исследования информационных войн пришли к выводу, что „ухудшений были больше, чем улучшения, поскольку рост гражданских беспорядков и политической нестабильности после COVID остается высоким, а региональные и глобальные конфликты усиливаются”.

Институт экономики и мира (IEP; Institute for Economics and Peace – Analysing peace and quantifying its economic value; штаб-квартира находится в Сиднее, а глобальные офисы расположены в Нью-Йорке, Брюсселе, Мехико, Гааге и Хараре), пользуясь своей методикой и данными в СМИ, измерил положение миролюбия в 163 независимых государствах и территориях, на которые в совокупности приходится 99,7% населения мира. В процессе этого была исследована степень вовлеченности стран в текущие внутренние и международные конфликты, сделана попытка оценить уровень гармонии или раздора внутри той или иной нации.

Самой миролюбивой среди 163 стран оказалась Исландия. Этот рейтинг она удерживает на протяжении 15 лет. Вслед за ней идут Дания, Ирландия, Новая Зеландия, Австрия, Сингапур, Португалия, Словения, Япония, Швейцария. Четыре из них – Исландия, Дания, Португалия, Словения – члены НАТО.

Для нас же, безусловно, наибольший интерес представляет Глобальный рейтинг стран региона Ближнего Востока и СНГ. Он выглядит следующим образом: Катар расположился на 21 месте, далее Эстония на 25; 27 – Латвия; 35 – Кувейт; 36 – Литва: 48 – Оман; 57 – Молдова, 62 – Иордания; 66 – Армения, 75 – Объединенные Арабские Эмираты; 76 – Казахстан, 81 – Тунис; 84 – Марокко; 86 – Узбекистан, 94 – Грузия, 95 – Азербайджан; 96 – Алжир; 100 – Туркменистан, 101 – Кыргызстан, 102 – Таджикистан, 108 – Бахрейн; 116 – Беларусья, 119 – Саудовская Аравия; 121 – Египет; 134 – Палестина; 135 – Ливан; 137 – Ливия; 143 – Израиль; 147 – Иран и Турция; 154 – Ирак; 155 – Судан; 157 – Украина, 158 – Россия; 161 – Сирия; 162 – Йемен.

Этот порядок, в котором расставлены вышеприведенные страны, свидетельствует о предвзятости составителей рейтинга. Так, очевидно, в чьих-то интересах было поделить 157 и 158 места между Украиной и Россией. Чтобы не обиделись друг на друга, 147-е место отдали Ирану и Турции. Сотню миролюбивых стран замыкает „агрессивный” Туркменистан.

Но самое фантастичное это то, что Армения занимает почетное 66-е место, при 95-м месте Азербайджана!

Я обращаюсь к „экспертам” Института экономики и мира (IEP). „Алле! Вы меня слышите? Вы что, прилетели с другой планеты? Вы не знаете, что:

1) Республика Армения совершила агрессию в отношении Азербайджана, которая подтверждена резолюциями Совета Безопасности ООН, ее Генеральной Ассамблеи, документами Европейского суда по правам человека, Совета Европы, Организации Исламских Государств, Движения Неприсоединения.

2) В результате осуществленной Арменией агрессии и этнической чистки беженцами из Республики Армения и вынужденными переселенцами в Азербайджане оказался 1 миллион человек.

3) Республика Армения три десятилетия держала под оккупацией 20% территории Азербайджана, которые разрушила до основания, подвергла экоциду оккупированную территорию.

4) Республика Армения совершила геноцид в азербайджанском городе Ходжалы, убив сотни людей, в том числе детей, стариков, женщин.

5) Республика Армения заминировала оккупированные территории, не передает Азербайджану карты минных полей и сегодня сотни тысяч беженцев и вынужденных переселенцев не могут вернуться в свои родные дома.

6) Республика Армения и сегодня не вывела с территории Азербайджана свои вооруженные силы, фактически продолжая оккупацию части территории Азербайджанского государства.

7) Республика Армения по сегодняшний день держит в блокаде другую часть территории Азербайджана – Нахчыванскую Автономную Республику, не выполняет свои международные обязательства по открытию транспортных коммуникаций, которые должны связать ее с остальной территорией Азербайджанской Республики.

8) Республика Армения в настоящее время препятствует процессу делимитации и демаркации государственной границы с Азербайджаном, затягивает всеми возможными методами процесс подписания мирного договора.

9) Республика Армения сегодня живет реваншистскими идеями и стремительно вооружается, получая оружие из Индии, Франции, других стран”.

Надеюсь, услышите. Возвращаюсь к нашему читателю.

Мы не ставим целью в данных заметках дать исчерпывающий анализ вышеназванного отчета. Однако здесь читателю необходимо знать, что в нем немало подобных искажений реальной действительности. Методика индекса (GPI) основана на нескольких индикаторах: наличие терроризма; количество насильственных смертей; ядерный потенциал; социальное обеспечение; внутренние конфликты; международные отношения; уровень преступности в стране; военные расходы в процентах от ВВП; доля населения, являющегося внутренне перемещенным лицом или беженцем. Что же из индикаторов данной методики дало возможность так опустить Азербайджан в этом рейтинге?

Эксперты израильского Института исследования информационных войн в этой связи пишут: „Интересно понять, почему находящиеся в состоянии войны Украина и Россия, находятся на одной позиции, а, к примеру, тот же Азербайджан, находящийся в тридцатилетнем горячем конфликте с Арменией, находится на 29 позиций ниже нее? Тем более, что в Азербайджане нет антиправительственных демонстраций, уровень преступности значительно ниже, а благополучие населения на порядок выше. Так почему же он (Азербайджан – Н.А.) более воинственный, чем Армения? Не потому ли, что здесь явно просматривается французский интерес к Армении, что позволило ей протащить антиазербайджанские резолюции в сенате с последующей апелляцией в Евросоюз, признать Азербайджан агрессором”.

Следует отметить, что сам индекс разрабатывается методом консалтинга группой экспертов из институтов мира и аналитических центров, опирающихся на данные исследовательского и аналитического подразделения Economist Group – Economist Intelligence Unit (EIU), оказывающего прогнозные и консультационные услуги.

Учитывая, что EIU – это консультационная фирма, существующая благодаря финансовой поддержке, она не всегда может оставаться объективной в своих оценках, исходя из принципа „кто платит, тот и заказывает музыку”.

По таким же принципам, очевидно, работает и Институт экономики и мира (IEP).

Подобные институты и центры выполняют заказы тех, кто их финансирует. Очевидно, что и в данном случае экспертам IEP необходимо было только подобрать обоснование для заранее определенного заказчиком распределения мест в Глобальном индексе „мира”.

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

2023.07.07; 00:05