Гинтарас Висоцкас. Почему мы забыли о Приднестровье и Нагорном Карабахе?









Для тех, кто интересуется военными конфликтами и-за территорий, у меня есть новости. В начале года на русском языке вышел научный труд о до сих пор кровоточащей ране Приднестровья.

Литовскому читателю, который уже подзабыл о приднестровской проблеме, это будет интересно. Книга так и называется «Приднестровский конфликт».

Тлеющий приднестровский конфликт

Этот солидный научный труд выпустило тбилисское издательство «Универсал». Автор книги – профессор Намик Алиев, бывший посол Азербайджана в Молдове, изъездивший эту страну вдоль и поперек, не раз бывавший в Приднестровье, поэтому прекрасно разбирающийся в этой теме со всеми ее нюансами.

Стоит отметить, что «Приднестровский конфликт» – не единственное сочинение проф. Н. Алиева на тему кровавых территориальных конфликтов. Так, он подготовил к печати книгу о нагорно-карабахском конфликте («Международное право и нагорно-карабахский конфликт»; переведена на литовский язык и в 2013 г. представлена в Вильнюсе) и российско-грузинской войне 2008 г. (за территории Абхазии и Южной Осетии).

Профессор Н. Алиев собрал уникальную информацию о кровавых конфликтах за последние тридцать лет на территории бывшего Советского Союза.

Не стоит забывать и то обстоятельство, что его сын Камал Макили-Алиев, доктор юридических наук, преподаватель Лундского университета (Швеция), написал работу о возникшем в XIX веке между Финляндией и Швецией споре по поводу Аландских островов («Спорные территории и международное право», Routledge, 2019).

Если все эти работы перевести на литовский язык и собрать в одном месте, у нас будет большой объем важной, систематизированной информации, позволяющей сопоставлять, оценивать, анализировать четыре конфликта, которые имеют как сходства, так и различия.

А теперь о том, чем примечательна именно последняя работа Н. Алиева. В книге обозначены все политические интриги Кремля в Молдове. И хотя Российская Федерация 18 декабря 1991 г. признала независимость Республики Молдова вместе со всем Приднестровьем, но сразу же после этого тайно и явно начала вести подрывную работу. Прекрасно известно, что тогдашний коммунистический лидер СССР Михаил Горбачев пригрозил Кишиневу: не подпишете союзный договор – потеряете Приднестровье (нам он, кстати, пригрозил, что мы лишимся Вильнюса и Клайпеды, Эстония – Нарвы, Латвия – Латгалии).

Молдове не повезло – в отличие от Балтийских стран, сохранивших свои территории, ей не удалось избежала потерь. И если военные действия за Приднестровье, которые велись с 1989 по 1992 г., по словам проф. Н. Алиева, считались «внутренним делом Молдовы» (между собой сражались только Кишинев с Тирасполем), то после июня 1992-го конфликт перерос в международный – в спор о том, что кому принадлежит, вмешалась российская 14-я армия, причем явно на стороне приднестровских сепаратистов.

Преступления российской 14-й армии

Разумеется, Кремль всячески скрывал, что поддерживает силы, стремящиеся к расколу Молдовы. И все же указы тогдашнего российского президента Бориса Ельцина о разделе находившихся на территории Молдовы советских вооруженных сил позволяли предположить, что кровопролития избежать не удастся. Все советское вооружение, дислоцированное в тот период в Молдове, должно было отойти молдаванам. Но Б. Ельцин распорядился не отдавать Кишиневу размещенное в Приднестровье мощное военное подразделение. Эти вооруженные силы вместе с танками, БТР, пушками и вертолетами были подарены тираспольским властям, флиртовавшим с Москвой.

Попыток честно и мирно потушить приднестровский пожар было много. Всех не перечислишь. Но каждый раз этому мешали искусно подготовленные провокации. То застрелят молдавских или приднестровских представителей, то раздадутся выстрелы на демаркационной линии, и переговорщикам, не солоно хлебавши, приходится разъезжаться по домам. До следующего раза.

Совершенно очевидно, что Россия не заинтересована в справедливых переговорах (по международным законам после распада Советского Союза новые государства восстанавливались именно в тех границах, в которых они были накануне распада СССР, а не по этническому составу населения). Каждому здравомыслящему политику ясно, что Приднестровье в соответствии с международным правом принадлежит Молдове, несмотря на то, что большинство в этом регионе составляют не молдаване (примерно как в ситуации с Нагорным Карабахом, Абхазией, Южной Осетией, Крымом).

Нет такого народа

О том, что Кремлю нужен постоянно тлеющий конфликт, свидетельствуют слова Владимира Путина, произнесенные 31 июля 2012 г. на молодежном форуме «Селигер-2012». Он сказал: «Только сам приднестровский народ, народ, живущий в Приднестровье, может определить свою судьбу». Все прекрасно знают, что Молдова – многонациональное государство. Здесь живут русские, молдаване, украинцы, татары, армяне, но так называемого приднестровского народа там никогда не было и не будет. Только у политика, утратившего здравый смысл, язык повернется сказать, что в Приднестровье живет… некий приднестровский народ (кстати, нечто подобное утверждает Ереван, когда говорит, что судьбу Нагорного Карабаха должен сейчас определять невесть откуда и как взявшийся арцахский народ).

Молдове сейчас нелегко. Ее политика осложняется непростым демографическим положением. Молдаване не составляют там явного большинства. Их там около 35%. Все остальные – это украинцы, русские, татары, монголы, гагаузы. Поэтому тех, кто хотел бы жить в Молдове, ориентированной на Запад, сейчас меньшинство. Кроме того, есть молдаване, которые мечтают объединиться с Румынией, чего очень боятся русскоязычные. Если добавить к этому сложное экономическое положение, украденные из банков миллиарды, коррупцию, то станет понятно, откуда там ностальгия по «прекрасным советским временам, когда Молдавия была советской республикой».

На молдавские земли претендует «Нор АСАЛА»

Положение Молдовы осложняется еще и тем, что образованная в августе 2012-го в Ливане новая террористическая организация «Нор АСАЛА», цель которой как можно скорее создать Нор Айастан (Новую Армению). В программе этой организации предусмотрена цель – создать армянское образование в специфическом регионе Буджак, расположенному между Украиной, Молдовой и Румынией. Так что на молдавские земли претендует не только Россия – свой кусок хочет отхватить и «Нор АСАЛА», интересы который совпадают с интересами приднестровских сепаратистов.

Впрочем, ни для кого не секрет, что 25 июля 2014 г. тогдашние лидеры Приднестровья вместе с российским премьер-министром Дмитрием Рогозиным вынашивали план присоединить этот регион к создаваемой на территории Украины «Новороссии».

Ошибка Молдовы

Внимательно и доброжелательно анализируя приднестровский конфликт, проф. Н. Алиев пришел к выводу, что Молдова совершила одну ошибку, которая усложнила усилия Украины, Грузии и Азербайджана вернуть свои земли. Под давлением прорусских сил как внутри страны, так и за рубежом, официальный Кишинев однажды неосмотрительно согласился с тем, чтобы в переговорах о Приднестровье участвовали не только Молдова и Россия, но и само Приднестровье.

Позже эта ошибка была исправлена. Но Москва теперь постоянно ссылается на эти когда-то неосторожно произнесенные слова. Их постоянно вспоминают, везде ими тычут. Эти вредные для Молдовы идеи разжигают сепаратисты Абхазии, Южной Осетии, Донбасса, Луганска, Нагорного Карабаха. Будто бы не только Молдова, но и Грузия, Украина и Азербайджан поступили бы гораздо умнее, если бы признали представителей сепаратистов полноправными переговорщиками.

Проф. Н. Алиев считает, что капитулянтские настроения очень опасны. Когда читаешь «Приднестровский конфликт», становится очевидно, что автор книги призывает Молдову, Грузию, Украину и Азербайджан действовать рука об руку, как один сильный кулак. Проф. Н. Алиев отмечает, что утратившие свои территории Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина должны все время помогать друг другу.

Однако реальность, увы, несколько иная. Литовские читатели, скорее всего, не знают, что публично, открыто и категорически поддерживать территориальную целостность Азербайджана официальный Киев начал только тогда, когда лишился Крыма, когда начались проблемы с Донбассом и Луганском. До этого официальный Киев был вполне равнодушен к бедам Азербайджана.

Официальный Баку не держит обиды на украинцев, не отвечает им тем же, хотя мог бы сказать: раз вы формально относитесь к судьбе Нагорного Карабаха, то и мы будем лишь поверхностно интересоваться проблемами Крыма. Нет, официальный Баку был одним из тех, кто с самого первого момента конфликта поддерживал территориальную целостность Украины.

Словом, прежние дипломатические, не вырывавшиеся в публичное поле разногласия между Украиной и Азербайджаном нужно вспомнить не для того, чтобы найти предлог для новой волны критики, а чтобы еще раз понять, как важно держаться вместе. Ведь сепаратистские силы, разрывающие на куски Молдову, Украину, Грузию и Азербайджан, лихорадочно ищут возможности дружить. Они объединяются. Если им удастся узаконить свою экспансию, аппетит у Кремля только разыграется.

А если Россия получит отпор, станем более защищенными и мы – литовцы, латыши, эстонцы. Кремль поймет: международные организации наказывают за оккупацию каждой пяди чужой земли, и заниматься грабительским ремеслом невыгодно. Судьба Крыма свидетельствует, что попасть в беду может любой, даже тот, чью безопасность торжественно гарантировали такие державы, как США и Великобритания.

Почему все внимание – только Грузии и Украине?

Читая работу проф. Н. Алиева, я вспоминал, что и Литва могла бы проявить большую принципиальность. Сколько раз у российского посольства в Вильнюсе собирались пикеты в знак протеста против оккупации Южной Осетии, Абхазии и Крыма! На некоторых снимках slaptai.lt запечатлены участники пикетов против российской агрессии в отношении Грузии. Среди них депутаты Сейма Мантас Адоменас, Эмануэлис Зингерис, Аудронюс Ажубалас, проф. Витаутас Ландсбергис… А приходилось ли вам видеть пикеты в знак протеста против оккупации Приднестровья и Нагорного Карабаха? Нет, их просто не было. Почему?

Было бы несправедливо считать, что всему виной – пассивность посольств зарубежных государств. Думаю, что упрека заслужили и те литовцы, которые выходят к российскому посольству с пикетами только лишь по поводу грузинских и украинских проблем, а о приднестровских и нагорно-карабахских забывают.

Тем, кто скажет, будто митинги по поводу Нагорного Карабаха следовало бы собирать не у российского, а у армянского посольства, отвечу, что Армения без политической и военной помощи России не смогла бы закрепиться в Нагорном Карабахе, поэтому вполне достаточно будет собраться на улице Латвю. Но, конечно, не помешал бы и двойной пикет – у двух посольств – российского и армянского, тем более что они находятся недалеко друг от друга.

Без наших объединенных усилий не удастся честно урегулировать территориальные конфликты, в которые вмешалась Россия.

Конфликт из-за Аландских островов удалось с легкостью уладить только потому, что главными переговорщиками были финны и шведы – народы, которые ценят порядочность, честность, уважительное отношение, справедливость. Кремль же не такой.

2020.03.26; 08:00

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