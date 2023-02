Berlyno kino festivalyje apdovanoti geriausi filmai

Berlynas, vasario 26 d. (AFP-ELTA). Berlyno kino festivalyje šeštadienį pagrindinis „Auksinio lokio“ prizas buvo įteiktas prancūzų režisieriaus Nicolas Philibert‘o dokumentiniam filmui, o apdovanojimas už geriausią vaidybą – aštuonmetei mergaitei. Berlynas, vasario 26 d. (AFP-ELTA). Berlyno kino festivalyje šeštadienį pagrindinis „Auksinio lokio“ prizas buvo įteiktas prancūzų režisieriaus Nicolas Philibert‘o dokumentiniam filmui, o apdovanojimas už geriausią vaidybą – aštuonmetei mergaitei.

Filmas „On the Adamant“, pasirodęs praėjus daugiau nei 20 metų po pripažinimo sulaukusio kito 72 metų N. Philibert‘o dokumentinio filmo apie švietimą „To Be and To Have“, pasakoja apie Paryžiaus Senos upe plaukiojantį dienos centrą psichikos problemų turintiems žmonėms.

Netikėtumų kupiną vakarą festivalio prizas už lyčiai neutralią vaidybą buvo įteiktas aštuonmetei ispanei Sofijai Otero. Jaunoji aktorė apdovanojimą pelnė už transseksualaus vaiko vaidmenį ispanų režisierės Estibaliz Urresolos Solaguren debiutiniame vaidybiniame filme „20,000 Species of Bees“.

Prancūzija sulaukė ir daugiau sėkmės – 74 metų Philippe‘as Garrelis laimėjo „Sidabrinį lokį“ už geriausią režisūrą filme „The Plough“, dramoje apie tris brolius ir seseris iš lėlininkų šeimos, išgyvenančius tėvo mirtį.

Antrasis prizas atiteko vokiečių režisieriaus Christiano Petzoldo filmui „Afire“ apie grupę draugų, kurių atostogos Baltijos pakrantėje baigėsi siaubingai.

Trečiąją vietą užėmė portugalų režisieriaus Joao Canijo filmas „Bad Living“, pasakojantis apie kelias vienos šeimos nares, kurios valdo griūvantį viešbutį ir išgyvena tarpusavio santykių dramą.

Po dvejų metų, kai dėl pandemijos buvo apribotas festivalio formatas, šiemet 11 dienų trunkanti „Berlinalė“ grįžo visu pajėgumu, o raudonuoju kilimu žengė tokios garsenybės kaip Cate Blanchett, Helen Mirren ir Stevenas Spielbergas.

Festivalyje, kuris kartu su Kanų ir Venecijos festivaliais yra viena svarbiausių Europos kino švenčių, taip pat buvo paminėtos pirmosios Rusijos invazijos į Ukrainą metinės ir atkreiptas dėmesys į antivyriausybinius protestus Irane pristatant naujus vaidybinius bei dokumentinius filmus.

Dėl šių metų „Auksinio lokio“ varžėsi 19 filmų iš viso pasaulio. Jį per iškilmingą ceremoniją įteikė žiuri, vadovaujama jauniausios istorijoje pirmininkės, 32 metų amerikiečių aktorės Kristen Stewart.