Чесловас Ишкаускас. Как В. Пранцкетис в Армении представлял Литовское государство









К визиту председателя Сейма Виктораса Пранцкетиса в Армению можно относиться лишь как к желанию политика выбраться из раскаленного парламентского котла на свежий воздух.

У главы парламента, как он сам говорит, уже два года как горит земля под ногами, потому что его начальник, лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис вместе со своим коллегой используют тактику выжженной земли. Но это уже другая тема.

В нормальных обстоятельствах визиты руководителей парламента никаких подозрений не вызывают. Это обычный способ обменяться практикой парламентской работы, поделиться опытом принятия и издания законов, общеполитическими позициями. То, что В. Пранцкетис отправился в неблизкий путь без одобрения своего босса и своей фракции, ненормально.

Кроме того, в интервью «Эльте» Р. Карбаускис сказал: «Председатель сейма уезжает с огромной делегацией: фотограф, охранники, несколько сотрудников секретариата, несколько членов сейма. А ведь этого не надо было делать… Потому что кого председатель сейма представляет в Армении? Ведь он реально не представляет ни правящее большинство, ни оппозицию. Он никого не представляет. Это туристическая поездка».

Ну, поехал, ну, погостил, выпил армянского, полюбовался Араратом (который, кстати, находится вовсе не на стороне Армении)… А каковы реальные результаты визита? Кто видел его отчет, кто слышал его подробное, информативное сообщение для прессы? Порталу Slaptai.lt пресс-служба председателя сейма даже не удосужилась ответить на несколько журналистских вопросов… Получается, на ветер пущены немалые деньги?

Впрочем, какое-никакое известие об этом «туристическом» визите уже постфактум просочилось в прессу. Вот самое любопытное место из него: «Председатель сейма отметил, что сейчас, когда в Армении происходят важные демократические преобразования, Литва заново открывает эту страну и готова делиться с ней опытом реформ в таких сферах, как борьба с коррупцией, судебная система, полиция, возобновляемая энергетика, сортировка отходов, безопасность на дорогах, информационные технологии».

А распространенное перед поездкой сообщение было таким, будто пресс-служба председателя сейма вообще не ориентируется в геополитической ситуации. Вот что она пишет: «Отношение армянского общества к Евросоюзу является исключительно позитивным, в настоящее время оно самое позитивное из всех стран Восточного партнерства, мы готовы помочь Армении стоить процветающее демократическое общество».

«Литва заново открывает эту страну» – допустим, сказано авансом, но то, что Ереван особенно позитивно относится к Евросоюзу, вызывает удивление. Плывущая в российском фарватере Армения осуждает введенные Евросоюзом санкции в отношении России и никоим образом не критикует Кремль за то, что стало причиной этих санкций, — за агрессивную политику в отношении Украины, аннексию Крыма, нарушение прав и свобод человека. Если бы в публичном пространстве мы увидели хотя бы бледное подобие критики, В. Путин немедленно наказал бы Ереван. Как? Выбор у него широкий…

Правда, Армения пытается вырваться из изоляции. В основе отношений между ЕС и Арменией – подписанное 24 ноября 2017 г. Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским Союзом, с 1 июня 2018 г., пока идут процедуры ратификации, вступило в силу временное применение этого соглашения. Процедуры тянутся утомительно долго, и не по вине Брюсселя. Сегодня можно говорить о начале диалога между ЕС и Арменией по визовым вопросам и рекомендациях опираться на опыт Украины, Грузии и Молдовы, которые уже ввели безвизовый режим.

Для граждан страны, которая находится в замкнутом пространстве Кавказского региона, жизненно важной является возможность свободно передвигаться в шенгенском пространстве. Ведь одна из беднейших стан Европы Молдова уже давно всем утерла нос по этой части…

Сотрудничество Министерства иностранных дел с Арменией представлено довольно скромно. В многовековой истории отношений между нашими странами (армянские воины в составе войска Витовта, замечательные армянские мастера в Литве, торговые связи), есть и такой странный факт: в 1990 г., когда Литва только-только восстановила независимость, большая часть армян вдруг уехала из Литвы. Почему? На этот вопрос, наверное, не могли бы ответить даже эксперты из посольства Армении в Литве.

Итак, по данным МИД, в период с 2006 по 2018 год Литовская Республика в Армении реализовала 18 двусторонних и 5 региональных проектов, на которые из Программы развития сотрудничества и поддержки демократии было выделено более 207 тыс. евро. В целом оборот торговли между двумя странами в 2018 г. составил 26,3 млн евро, и Армения среди торговых партнеров всего лишь на 72-м месте в мире. Торговля за год упала на 28,3%.

Разумеется, Армения не может быть такой привлекательной для экономического сотрудничества страной, как, скажем, Азербайджан. Все топливо Армения покупает у России, включая газ и атомное топливо для АЭС. Создание военной базы на территории Армении стало барьером для более тесных экономических связей со странами западного мира. Экономический, политический и военный диктат Москвы — своего рода намордник для политической элиты Армении, не позволяющий ей вести самостоятельную политику и в то же время эффективно решать застарелую нагорнокарабахскую проблему.

Обозреватели подчеркивают, что натянутые отношения с Азербайджаном — серьезное препятствие для того, чтобы завязать деловые отношения со странами свободного мира. Нагорный Карабах администрируют армянские власти, хотя на международной арене это расценивается как оккупация азербайджанской территории. Такой позиции придерживаются все страны НАТО и Евросоюза, в том числе, и Литва.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: почему второй по значимости человек в государстве — председатель сейма — решается нанести визит агрессору, который представляет собой прямую копию России? Значит ли это, что он от имени всего парламента одобряет вторжение Еревана в Нагорный Карабах? И если это так, то значит ли это, что Вильнюс согласен и с российской агрессией на Украине, и с оккупацией Крыма? Или наши западные демократические ценности могут идти псу под хвост, как только некоторые политические клерки, почуяв, что под ногами горит земля, захотят проветриться и пропихнут свою туристическую поездку под маркой дружеских государственных связей?

Довольно жалкая это дипломатия.

2019.10.11; 08:00

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