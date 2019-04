Du Šri Lankos sprogdintojai – turtingo šalies verslininko sūnūs

Du mirtininkai, Velykų sekmadienį Šri Lankoje detonavę sprogmenis, buvo žinomo šalies verslininko sūnūs. Apie tai skelbia „New York Times“, naujienų agentūra „Reuters“ bei Indijos žiniasklaida.



Anot duomenų, policija sulaikė Mohammedą Yusufą I., kuris yra vienas turtingiausių Šri Lankos prieskonių prekeivių. Anot „Reuters“, vienas užpuolikų buvo jo sūnus Inshafas I., 33 metų vario fabriko savininkas. Jaunesnysis šio brolis Ilhamas I. esą taip pat buvo vienas Velykų sekmadienio mirtininkų.



Velykų sekmadienį mažiausiai septyni savižudžiai Šri Lankoje beveik tuo pat metu susisprogdino trijose bažnyčiose keliuose miestuose ir trijuose prabangiuose viešbučiuose sostinėje Kolombe. Po kelių valandų dar du sprogimai nugriaudėjo nedideliame viešbutyje ir gyvenamajame rajone Kolombo priemiesčiuose. Dar vienai atakai prieš penkių žvaigždučių viešbutį užkirstas kelias. Trečiadienio policijos duomenimis, žuvusiųjų yra 359.



Sulaikytas verslininkas šiuo metu apklausiamas. Jo vyresnysis sūnus Inshafas, „Reuters“ duomenimis, susisprogdino per pusryčius prabangiame viešbutyje. Agentūra remiasi šeimai artimais šaltiniais.



Kur ataką įvykdė jaunesnysis sūnus Ilhamas, pateikiama prieštaringa informacija. Anot „Reuters“, 31-erių vyras susisprogdino per policijos reidą šeimos viloje. Su juo žuvo žmona ir trys jo vaikai. Ir čia agentūra remiasi tais pačiais šaltiniais.



„New York Times“ tuo tarpu rašo, kad Ilhamas buvo vienas mirtininkų, kurie įvykdė kruvinas atakas bažnyčiose ir viešbučiuose. Per policijos reidą viloje tuo tarpu esą susisprogdino moteris, pražudydama du savo vaikus ir kelis policininkus. Moteris veikiausiai yra vieno brolių sutuoktinė, rašo laikraštis, remdamasis neįvardytu Indijos pareigūnu. Indijos žvalgyba buvo įspėjusi Šri Lankos žinybas dėl galimų išpuolių.



Šri Lankos tarnybos kol kas nepateikia duomenų apie užpuolikų tapatybę. Tai esą gali pakenkti vykstančiam tyrimui. Vis dėlto Gynybos ministerija neseniai pranešė, kad dauguma teroristų buvo išsilavinę ir kilę iš viduriniajai klasei ar aukštuomenei priklausančių šeimų.



Mohammedas Yusufas I. yra Šri Lankos verslo sluoksniuose žinoma figūra, turinti gerus kontaktus su politikais. Kol kas neaišku, kokį vaidmenį verslininkas vaidina atliekant tyrimą. Neaišku ir tai, ar jis žinojo apie savo sūnų veiklą.