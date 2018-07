Išpuolį prieš mažąjį britų princą George’ą planavęs IS šalininkas nuteistas kalėti iki gyvos galvos

Print

„Islamo valstybės“ (IS) šalininkas britas, planavęs išpuolį prieš Didžiosios Britanijos sosto įpėdinį princą George’ą, nuteistas kalėti iki gyvos galvos. 32 metų vyras vienoje pokalbių svetainėje paskelbė mažojo princo mokyklos pavadinimą ir adresą.

Taip jis norėjo parodyti, kas galėtų būti „tinkami taikiniai vienišo vilko išpuoliui“, penktadienį skelbdamas nuosprendį sakė teisėjas Andrew’as Leesas.

Nusikaltėlis spalį paskelbė nuotrauką mokyklos, kurią tuo metu jau kelias savaites lankė keturmetis Williamo ir Kate sūnus. „Net karališkoji šeima nebus palikta ramybėje“, – rašė jis prie nuotraukos. Ir: „Pamokos prasideda anksčiau“.

Pasak teisėjo, žinutė buvo aiški: princas George’as ir kiti karališkosios šeimos nariai turėjo būti suprasti kaip potencialūs taikiniai.

„Vienišais vilkais“ vadinami pavieniai nusikaltėliai, kurie radikalizuojasi internete, neturėdami tiesioginio kontakto su ekstremistinėmis organizacijomis.

Vyras iš Lankašyro Šiaurės Anglijoje per procesą prisipažino kurstęs išpuolį prieš princą George’ą. Jis, be to, paskelbė pasiūlymus, kokie Didžiosios Britanijos stadionai galėtų tapti teroristų taikiniais. Paskelbus nuosprendį, jam dabar kalėjime teks praleisti mažiausiai 25 metus.

