Legendinė grupė ABBA paskelbė apie naują albumą

Milijonų gerbėjų svajonės pildosi: švedų grupė ABBA praėjus beveik 40 metų nuo iširimo išleidžia naują albumą. Tai grupė paskelbė ketvirtadienio vakarą.

Naujasis Agnethos Fältskog, Björno Ulvaeuso, Benny Anderssono ir Anni-Frid Lyngstad albumas vadinsis „Voyage“. Grupė pristatė pirmąją jo dainą „I still have faith in you“.

Švedų grupė susikūrė 1972-aisiais. Po dvejų metų su daina „Waterloo“ ji laimėjo Eurovizijos dainų konkursą. Tada prasidėjo kone beprecedentė grupės karjera su daugybe hitų, iš kurių dar ir šiandien daugelį gali sudainuoti kiekvienas vaikas, pavyzdžiui, „Dancing Queen“ ar „The Winner Takes It All“.

1982-aisiais grupė išsiskirstė.

Informacijos šaltinis – ELTA

2021.09.03; 01:00

