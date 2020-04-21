Мевлют Чавушоглу. «То, что мы делаем сегодня, определит завтра»









После каждого катастрофического события каждый склонен думать, что мир никогда не будет прежним. На этот раз правда, что мир определенным образом должен измениться. Мировая история обременена подобными поворотными вехами, которые почти все болезненны. В течение многих лет нас предупреждали, что пандемия может быть такой катастрофической.

Часть человечества, которая живет среди бушующих войн, кризисов, местной хрупкости, распада государства и человеческих страданий, может быть помилована за то, что она не может быть хуже. Те, кто живет в мирных, процветающих регионах, могут подумать, что ничто не может повредить им и что им суждено остаться счастливчиком. Однако какой бы ни была глобальная пандемия. Ни одно общество, ни один человек не может надеяться, что смертельный вирус не сможет достичь их.

Таким образом, мы отдаляемся от других, от благословений социальных взаимодействий. Инфекции достигли всех континентов, кроме Антарктиды и число заразившихся приближается к миллиону и, несомненно, превзойдет его, более трети человечества приказано оставаться дома, и ко всем тем жизням, которые мы уже потеряли в шокирующих числах, присоединятся десятки других. Экономический ущерб от данной пандемии также будет пугающим и может быть долгосрочным. Воздействие эпидемии на существующие государственные уязвимые места, на политику и безопасность, несомненно, вызовут проблемы для правительств по всему миру. Мы еще не увидели свет в конце этого туннеля, и мы не можем его ждать.

Пришло время размышлять, а также вести лидерства и действовать. Глобальная система была в клочья еще до того, как человечество было поражено коронавирусом. Турция, например, заявляла, что нам нужно реформировать систему. Мы назвали это повесткой дня «мир больше пяти стран», имея в виду устаревший состав Совета Безопасности ООН, но не останавливаясь на достигнутом. Как страна, которая должна была заниматься бесконечными конфликтами и человеческими страданиями в нашем близком соседстве и принимает самое большое количество беженцев в мире, мы знали, что система не работает.

В 2008 году, когда мир был поражен глобальной экономической пандемией, «большая двадцатка» смогла привнести чувство направленности и, таким образом, смогла обеспечить стабильность в неустойчивую мировую экономику. Система сработала в то время, но во многом благодаря относительно новому глобальному действующему актёру. В этот раз мы должны подготовиться к аналогичному значительному экономическому эффекту, даже когда мы внесем необходимые изменения и мы должны обеспечить, что система работает.

Главным приоритетом является защита здоровья и безопасности людей от COVID-19. Мы поддерживаем своевременное заявление G20, посредством которого лидеры обязались действовать солидарно в борьбе с пандемией и защите глобальной экономики и неограниченной торговли. Продление соглашений SWAP было одной из важных мер, согласованных G20. Мы также приветствуем, что наше предложение о создании Координационной группы старших должностных лиц было принято Большой двадцаткой.

Поскольку нам необходимо действовать в тесной координации по таким вопросам, как управление границами и возвращение граждан в свои стран. Я выражаю свою благодарю Канаду за представление первоначальных идей о ее модальностях. G20 снова оказывается правильным форматом в глобальном кризисном управлении.

Ряд стран также принимают сильные индивидуальные меры, включая Турцию. Однако индивидуальных усилий будет недостаточно. Глобальная проблема требует глобальных ответных действий, в первую очередь с точки зрения общественного здравоохранения, а затем экономики. В течение длительного времени в реформировании международных институтов и в том, как страны поддерживают их. Соответствующие международные учреждения должны взять на себя эффективную роль в оказании финансовой и медицинской помощи. Защита хрупких общин, нелегальных мигрантов и беженцев, а также оказание поддержки принимающим странам приобретают еще большую важность. Глобальные сети поставок и грузоперевозок должны работать беспрепятственно. Санкции, которые стали безрассудно используемым инструментом политики, должны оцениваться с гуманитарной точки зрения.

Многие санкции, в том числе против Ирана, наносят ущерб не только иранскому народу, но также и его соседям. Во время пандемии данный риск еще выше. Развивающиеся и наименее развитые страны, особенно в Африке, не должны оставаться позади. Сквозная тема в столь необходимых глобальных ответных мерах заключается в прекращении конфликтов, которые влекут за собой очень тяжелые последствия для людей, экосистемы, экономики и нашей совести. Поэтому мы призываем международное сообщество оставить позади все конфликты, прекратить военные действия и искренне искать диалог и примирение, в том числе на Ближнем Востоке. Геополитические соревнования и политические конфликты не имеют никакого смысла, когда мир борется за свое здоровье и все страдают.

Данный призыв не может остаться без внимания, если мы все уделим время, чтобы поддержать его во всем мире. Данное поколение лидеров фактически определяет будущее мирового порядка с помощью решений, которые они принимают сегодня в отношении пандемии. Семена, которые мы сеем сегодня, скоро столкнутся с нами как с полноценной реальностью. Реальность основанной на правилах глобальной системы, сети функционирующих национальных государств, которые являются устойчивыми и подотчетными, экономики, которые никого не оставляют позади и приносят пользу всем, при поддержке международных организаций, ориентированных на конкретные цели, все из которых сосредоточены на благополучии люди вне зависимости от их национальности, вероисповедания или расы могут быть в пределах досягаемости.

Потому что альтернативные поиски не имеют смысла, даже вредны для общего блага. Более того, если мы выберем способ достижения этого, несмотря на всю боль, которую данная пандемия причиняет, она может иметь положительный эффект.

Оставайтесь дома и в безопасности!

Статья Министра иностранных дел Турецкой Республики Г-на Мевлюта Чавушоглу под названием «То, что мы делаем сегодня, определит завтра», опубликованная в газете «Washington Times», 2 апреля 2020 года

2020.04.22; 06:00

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