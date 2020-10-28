Витаутас Чяпукас. Не поддадимся на провокации Еревана









Нет ничего более важного, чем установить правила игры и следить, кто соблюдает эти правила, а кто жульничает. Как только мы начинаем игнорировать обязательные для всех единые требования, возникает опасность погрузиться в хаос.

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Что я имею в виду? А вот что. Если мы одним разрешаем вести себя вызывающе, то такое же право нам придется давать и другим. Если Союзу армян Литвы и Альянсу армян Балтии разрешили организовать в Вильнюсе шествие c лозунгами о том, что Азербайджан уничтожает армян в Нагорном Карабахе, то, следуя той же логике, нам придется открыть столичные улицы для сепаратистов, нарушающих территориальную целостность Украины, Грузии или Молдавии, если Киев, Тбилиси и Кишинев решат силой вернуть свои территории и на линии фронта будут гибнуть люди. Но если мы это сделаем, мы поступим неправильно. Сепаратизму — польскому, литовскому или испанскому — нельзя давать трибуну ни на телевидении, ни на улицах.

Поэтому и армянам нельзя было разрешать на центральных улицах Вильнюса возмущаться Азербайджаном. Нагорный Карабах — не Армения. В соответствии с международным правом, принципами внешней политики стран НАТО и Евросоюза и положениями ООН, Нагорный Карабах — это Азербайджан. А это значит, что азербайджанские военные ничего плохого в Нагорном Карабахе не делают — они лишь пытаются вытеснить оттуда вражеские войска, занявшие их территорию. Они поступают точно так же, как поступали украинские, молдавские и грузинские военные, защищая свои территории. Если Армения не хочет жертв, пусть выведет свои войска с чужих земель, и война тут же прекратится.

Помимо все прочего, нужно подчеркнуть, что все тридцать лет официальный Баку был очень терпелив, ожидая помощи от Запада. Но Запад оказался совершенно неспособен распутать эту проблему. Что же оставалось делать азербайджанцам?

Но интрига в том, что украинским, грузинским и молдавским сепаратистам, посягнувшим на территориальную целостность этих стран, мы не позволили бы разгуливать по вильнюсским улицам с плакатами, формирующими мнение, будто украинцы, грузины и молдаване — убийцы. И правильно бы поступили. Почему же для Армении мы сделали исключение?

Кстати, если уж мы разрешаем армянским общинам устраивать антиазербайджанские шествия, тогда нужно будет разрешить живущим в Литве туркам устраивать парады, во время которых они буду вспоминать о предательствах армянских военизированных группировок в Османской империи или о нападениях террористов из АСАЛА, «Гнчак» или «Дашнакцутюн» на турецких послов в Евросоюзе. А кроме того, нам придется разрешить азербайджанцам вспоминать обо всех своих трагедиях: изгнании из Еревана и Нагорного Карабаха, погромах и убийствах в Баку и Губе в 1918 г., Ходжалинской резне в 1992-м.

Но подозреваю, что вильнюсские власти не захотят санкционировать подобные шествия турок или азербайджанцев и будут искать разные предлоги для отказа. А подозреваю я это потому, что помню историю, рассказанную Гинтарасом Висоцкасом на портале slaptai.lt, о том, как Академия наук Литвы разрешила послу Армении Тиграну Мкртчяну организовать в своих залах дискуссию о трагедии, которая произошла в Турции в 1915 г., а послу Турции Гёкхану Турану в последний момент запретила участвовать в дискуссии на исторические темы.

Во-первых, сложно вообразить, что подобное могло случиться в демократической стране, а уж тем более оправдать. Во-вторых, осмелюсь предположить, что это противоречит литовской концепции безопасности, потому что Турция — страна НАТО и наша союзница, а Армения, на территории которой размещена российская военная база, — уж точно не союзница. Поэтому, будучи полковником Литовской армии в отставке, я хотел бы поинтересоваться, как руководство Департамента госбезопасности отнеслось к поступку наших уважаемых академиков, закрывших двери прямо перед носом у турецкого посла. Что это — цензура, плевок в лицо демократии или сознательное стремление противопоставить два государства-члена НАТО — Литву и Турцию?

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Некоторые наши горячие головы нынче пытаются злобно упрекать Турцию в том, что та, дескать, не может мирно, по-дружески поделить территорию Средиземного моря с Грецией и Кипром. Литовцы, которые бросаются такими упреками, забывают об очень важных обстоятельствах. Уважающие себя литовцы не стали бы обращаться к этой теме, потому что им пришлось бы рассказать, как мы «успешно» поделили Балтийское море с братьями латышами. А ведь переговоры по поводу литовско-латвийской морской границы были чрезвычайно сложными. Я даже не помню, прочерчена эта граница или переговорный процесс все еще продолжается. Нам, литовцам, следовало бы скромно помолчать: что мы, такие «прекрасные» переговорщики, можем посоветовать туркам или грекам по поводу справедливого разделения природных ресурсов в Средиземного море?

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Возьмем другой пример. На Кипре — хотим мы этого или не хотим — живет турецкая община. Путь она не столь многочисленная, как греческая, но если уж мы постоянно демонстрируем свой интерес к тому, как на чужбине живется греческим, армянским, цыганским, каталонским общинам, почему мы тогда игнорируем права живущих на Кипре, в Германии, Франции турецких общин?

Если нас искренне беспокоит, не обижают ли мусульмане христиан, нас должно интересовать, всегда ли христиане ведут себя уважительно, солидно. Предлог для такой дискуссии — публикуемые во Франции карикатуры, высмеивающие пророка Магомета. Безусловно, человеческая жизнь священна. Убивать человека нельзя. Убийца заслуживает самого сурового наказания — это непреложная истина. Но журналисты, которые распространяют кощунственные картинки, прекрасно понимая, что они оскорбляют ими чувства миллионов мусульман, — разве они абсолютно правы, разве они ведут себя по-христиански? А учитель, который демонстрировал в классе подобные карикатуры, правда, разрешив перед этим выйти тем, кто исповедует ислам (уважив или, наоборот, унизив их этим?) — разве он абсолютно прав? На одной чаше весов — право иметь убеждения и их открыто демонстрировать, а на другой — уважение к верующим.

Пользуясь трибуной slaptai.lt, я хотел бы обратиться к иерархам Конференции католических епископов Литвы и услышать их вердикт, по-христиански ли поступают издатели журнала Charlie Hebdo, публикуя картинки, оскорбительные для миллионов последователей ислама.

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Не стоит слепо доверять и тем, кто утверждает, что Азербайджан нападает на несчастный христианский народ Арцаха. Правильнее было бы сказать, что Азербайджан пытается освободить свой Нагорный Карабах из тисков России. Именно России. Если бы Россия тайно не оказывала Армении материальную и военную помощь, Азербайджан мог бы уже давно вытеснить оккупационные войска из этого региона. Кстати, для Кремля было не слишком приятно узнать, что оружие, которое он поставляет армянской армии и которым так гордится В. Путин, сильно уступает современному израильскому и турецкому вооружению, которым оснащены азербайджанцы.

Официальный Ереван последние тридцать лет уверяет, что армянская армия непобедима, неодолима. А что мы видим? Видим панику. Руководители Армении, включая Никола Пашиняна, перепуганные, ищут заступничества у Запада. Но Запад помочь Армении ничем не может. Нагорный Карабах принадлежит Азербайджану. А Азербайджан ничего преступного до сих пор не совершил — он только гонит прочь со своих земель чужую армию. Если бы он начал бомбить Ереван, тогда бы мы могли обвинять Баку. А сейчас — точно нет.

Россия оказалась в чрезвычайно щекотливой ситуации. Я подозреваю, почему она пытается навязать всем мысль, что за Нагорный Карабах сегодня воюет не столько Азербайджан, сколько Турция. Потому что проиграть Турции, которая является членом НАТО и которая во много раз сильнее Азербайджана, не так стыдно. Неспроста серьезные обвинения бросает Турции и «демократ» Никол Пашинян. Армения долго хвалилась, что может закидать Азербайджан шапками, а нынче становится ясно, что непобедимая армянская армия слаба и оружием, и духом. Об этом много и интересно пишет автор блога «Обозреватель» Сергей Климовский, материалы которого перепечатывает портал economics-prorok.com.

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Литве сегодня нужно вести себя очень осмотрительно — возможны любые провокации. Так, армянский портал lragir.am пишет о том, что в Польше будет создаваться гражданский комитет, который потребует, чтобы Варшава поменяла политическую установку и признала Нагорный Карабах независимой армянской республикой Арцах. Попытки признать Нагорный Карабах армянским скорее всего будут предприниматься и впредь. И не только в Польше, но и во Франции и даже в Литве.

Тут важно не дать себя обмануть. Армения однажды уже нас обманула, уговорив Сейм издать специальную резолюцию о признании войны 1915 г. «геноцидом армянского народа».

2020.10.29; 00:30

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