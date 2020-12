Naujųjų sutiktuvės: be miesto eglių švytėjimo, fejerverkų ir renginių

Vilnius kviečia Naujuosius metus sutikti saugiai ir atsakingai: pasilikti namuose, be šurmulio aikštėse ir švytinčių reginių, kad kuo greičiau miestas išsivaduotų iš karantino ir vėl susigrąžintų gyvybę. Įsiklausius į policijos kvietimą, sostinėje Naujųjų dieną ir naktį nuspręsta užgesinti miesto puošmenas ir egles, pritraukiančias daug žmonių, o tai kelia grėsmę toliau plisti virusui. Vilnius kviečia Naujuosius metus sutikti saugiai ir atsakingai: pasilikti namuose, be šurmulio aikštėse ir švytinčių reginių, kad kuo greičiau miestas išsivaduotų iš karantino ir vėl susigrąžintų gyvybę. Įsiklausius į policijos kvietimą, sostinėje Naujųjų dieną ir naktį nuspręsta užgesinti miesto puošmenas ir egles, pritraukiančias daug žmonių, o tai kelia grėsmę toliau plisti virusui.

„Griežčiausios karantino sąlygos – laikinos. Su pirmosiomis vakcinomis mums visiems jau prasideda naujas etapas – viruso pabaigos pradžia. O kol kas Savivaldybė siunčia aiškią žinutę miestiečiams – per Naujuosius neplanuokime vykti iki Katedros ar Rotušės aikščių, kuriose niekas nevyks, atsisakykime fejerverkų – minias žiūrovų pritraukiančių reginių, kad kuo greičiau stabilizuotume padėtį, išeitume iš karantino ir visi sugrąžintume gyvybę mūsų miestui, laisvam judėjimui“, – sako vicemerė Edita Tamošiūnaitė.

Eglės nešvytės ir bus atitvertos saugiu atstumu nuo visų ir šventinį laikotarpį, solidarizuojantis su miestiečiais, leis griežtame karantine, sakoma sostinės savivaldybės pranešime. Atsižvelgus į pandemijos situacijos rimtumą, Vilniaus savivaldybė nusprendė riboti judėjimą didesniu perimetru aplinkui Katedros aikštę.

Užgesinti ir atitverti egles, atsisakyti Naujamečių fejerverkų nuspręsta dėl visų saugumo, tausojant medikus ir rūpinantis išsaugoti kuo daugiau gyvybių. Visi nori, kad griežčiausi ribojimai kiek įmanoma greičiau pasibaigtų, jie niekam nėra malonūs, tačiau būtini. Šį kritinį laikotarpį Vilnius kviečia būti namuose, stebėti transliuojamus šventinius koncertus, virtualiai pasivaikščioti po Vilnių, pasinaudojant sukurtais 3D turais.

Per Naujuosius metus, gruodžio 31 d. nuo 22.30 val. iki 2021 m. sausio 1 d. 01.30 val. bus draudžiamas eismas ir viešojo transporto judėjimas T. Vrublevskio, Šventaragio, Tilto, Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvėmis. Be to, gruodžio 31 d. ir sausio 1d. bus draudžiamas parkavimas šalia Katedros aikštės esančiose parkavimo vietose (T. Vrublevskio, Šventaragio, Tilto, Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvėse).

Taip pat bus draudžiama įvažiuoti į Kalnų parką ir Trispalvės al. Naujųjų metų išvakarėse bus anksčiau uždarytas ir pėsčiųjų eismas į Gedimino kalną.

Gruodžio 31 d. nuo 22.30 val. iki 2021 m. sausio 1 d. 01.30 val. val. gyventojai, kurių automobilių stovėjimo leidimai galioja 21 teritorijoje, galės įvažiuoti į ją ir statyti automobilius – teritorijos ribos apima Vilniaus g. (nuo Žygimantų g.), Gedimino pr., T. Vrublevskio g., Žygimantų g. (iki Vilniaus g.) Gyventojai, kurių automobilių stovėjimo leidimai galioja 5 teritorijoje, galės statyti automobilius savo teritorijos ribose nedraudžiamose vietose. Minėtos teritorijos ribos apima Pylimo, Bazilijonų, Aušros Vartų, Subačiaus, Bokšto, Išganytojo, Maironio, Barboros Radvilaitės, Šventaragio gatvėmis, Gedimino pr. (iki Jogailos g.), Jogailos g. (nuo Gedimino pr.).

Tilto, Ž. Liauksmino, K. Sirvydo, Šv. Jurgio ir Radvilų gatvių gyventojai gruodžio 31 d. nuo 22.30 val. iki 2021 m. sausio 1 d. 01.30 val. privažiuoti prie namų galės tik per Radvilų gatvę.

Eismo apribojimai planuojami ir Didžiosios gatvės dalyje porinių namų pusėje, eismą nukreipiant į Rūdninkų gatvę, išskyrus gyventojų transportą.

Viešųjų erdvių kontrolę per šventes užtikrins sustiprintos policijos pajėgos, savivaldybės Viešosios tvarkos pareigūnai. Patruliuodami jie primena apie šiuo metu viešose erdvėse galiojančią tvarką ir nustatytas taisykles, kurių privalu laikytis. Nesilaikantiems karantino taisyklių, pareigūnai skiria pinigines baudas, kurios fiziniam asmeniui numatytos nuo 500 iki 1500 eurų. Viešosios tvarkos pareigūnai stebės, ar nėra susibūrimų, kaip dėvimos kaukės. Erdvių stebėjimui bus pasitelkti ir dronai, sakoma savivaldybės pranešime.

Miesto Taryba pritarė, kad šalyje esant ekstremaliajai situacijai, kurios metu ribojami žmonių susibūrimai, nemokamas viešasis transportas nėra planuojamas. Kadangi šiemet dėl pandemijos gyvi renginiai mieste nėra organizuojami, nemokamas viešasis transportas, kuris anksčiau buvo suplanuotas būtent į Naujųjų metų renginį, šiuo laikotarpiu taip pat nebus numatytas. Taip siekiama paskatinti žmones likti saugioje namų aplinkoje ir nerizikuoti planuojant keliones po miestą.

Informacijos šaltinis – ELTA

2020.12.31; 04:00

print