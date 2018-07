„Novičiok“ nuodai – vėl slaptųjų tarnybų dėmesio centre

Print

Paskutinieji įvykiai Didžiojoje Britanijoje kelia nerimą – dar du britai apnuodyti „Novičiok“ medžiaga, kuri vos nepražudė į Vakarus pabėgusio Rusijos žvalgybininko Skripalio ir jo dukters. Kas ir kodėl Rusijai priskiriamais nuodais šį kartą pražudyti sumanė du su politika niekaip nesusijusius britų piliečius? Slaptai.lt skelbia keletą ištraukų iš užsienio spaudos puslapių.

Korespondentai / The Times

„Gerklėje jam gargaliavo, o iš burnos tekėjo putos…“

„Apsinuodijimas Novičiok‘u: gerklėje jam gargaliavo, o iš burnos tekėjo putos – jis buvo panašus į zombį“ – taip pavadintas grupės žurnalistų straipsnis laikraštyje The Times.

Britanijos valdžia mano, kad Don Sterdžes ir Čarlis Roulis apsinuodijo to paties Novičiok‘o, kuris panaudotas puolant Skripalius, liekanomis. Beje, iš pradžių gydytojai ir policija įtarė narkotikų perdozavimą, praneša Vilas

„Kai sekmadienį rytą Don Sterdžes prarado sąmonę, policija ir greitosios pagalbos gydytojai priskyrė jos simptomus narkotikų perdozavimui. Jie padarė tokią pat išvadą ir po kelių valandų, kai jos partneriui iš burnos pradėjo tekėti putos ir jo būklė atrodė kaip zombio“, – rašo korespondentai.

Viltšyro policija siejo incidentą su „blogo“ kreko ar heroino partija, o ne su Skripalių nuodijimu. Korespondentai praneša, kad 45-rių Roulis žinomas apylinkėse kaip narkomanas, sėdėjęs už heroino laikymą. Vakar perdozavimą atmetė po to, kai Porton-Daune buvo atlikta medžiagos analizė. Roulį pažinoję narkomanai iš Solsberio ir Eimsberio ir be to abejojo, kad tai heroinas ar krekas, nes tada būtų dar daug kas nukentėję.

„Sekmadienį apie 11:00 44-rių metų Sterdžes, 11-metės dukros ir dviejų suaugusių sūnų motiną, išnešė iš Roulio buto Eimsberyje. Roulis pranešė greitajai pagalbai ir paskambinęs Sterdžes motinai pasakė, kad jai priepuolis“, – praneša laikraštis.

Po kelių valandų Roulis pats paniro į zombio būseną, pasakojo jo geriausias draugas Semas Hobsonas. „Čarlis irgi ten buvo (kai Sterdžes neteko sąmonės, – The Times. past.), bet jam iš pradžių viskas buvo tvarkoj. Praėjo keturios valandos, kai simptomai pradėjo reikštis ir jam, – pasakojo Hobsonas. – Mes rinkome daiktus, kad nuvežtume juos Don į ligoninę. Paskui jo akys paraudo, o vyzdžiai susiaurėjo it du taškeliai. Jis pradėjo murmėti nesuprantamai, ir aš suvokiau, kad jam haliucinacijos. Jis leido keistus garsus ir elgėsi kaip zombis“.

Sterdžes gyveno benamių prieglaudoje, kuri buvo arčiau nei už pusės mylios nuo Zizi restorano, kur prieš prarasdami sąmonę pietavo Skripaliai. Pasak vieno iš buvusių prieglaudos gyventojų, ji turėjo problemų dėl alkoholio, bet ne dėl narkotikų. „Čarlis turėjo problemų dėl narkotikų, o Don – dėl alkoholio. Don nė už ką nevartotų narkotikų“, – sakė jis.

Tuo tarpu The Times žurnalistė Debora Heinz praneša, jog oficialūs asmenys nuogąstauja, kad nuodijant Skripalius naudotos nervus paralyžiuojančios medžiagos nepastebėti likučiai gali būti pavojingi.

„Kariniai ir civiliai cheminio ginklo specialistai ištisus mėnesius dirbo nukenksmindami viską, su kuo galėjo kontaktuoti Novičiok‘as, – pažymi ji. Viską, kas galėjo būti apnuodyta, neutralizavo arba naikino vyriausybinėje Porton-Dauno laboratorijoje.

„Novičiok‘as išsaugo mirtinas savybes net mėnesius po naudojimo, vadinasi, jeigu Čarlis Roulis ir Don Sterdžes sekmadienį kontaktavo su nuodais iš tos pačios partijos, kuri naudota prieš Skripalius, jie vis dėlto gali būti mirtinai pavojingi“, – rašo Heinz.

OPCW (Cheminio ginklo draudimo organizacija) pranešė, kad medžiaga „labai švari“. “Cheminių ginklų ekspertas Hemišas de Breton-Gordonas pareiškė, kad net pora lašų keturių metų senumo Novičiok‘o gali būti mirtini“, – perduoda The Times. „Jis ir po kelių mėnesių po pagaminimo išlieka nuodingas“, – sakė ekspertas.

Šaltinis: The Times

Redakcija / Die Presse

Anglija: ir vėl apnuodijimas nervus paralyžiuojančia medžiaga Novičiok

Déjà vu Anglijoje: tiedu žmonės nuo šeštadienio ligoninėje tebėra mirtinai pavojingos būklės, ir jie buvo apnuodyti Novičiok‘u. Tačiau, skirtingai nei visame pasaulyje sukėlusi Skripalių byla, šįkart kalbame ne apie RF piliečius, praneša Die Presse.

Britanijos policijos duomenimis, 45-rių vyriškis ir 44-rių moteris – abu Britanijos piliečiai – buvo apnuodyti kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga Novičiok. „Incidentas įvyko Anglijoje netoli Solsberio, kur kovą buvo apnuodyti buvęs rusų agentas Sergejus Skripalis ir jo duktė“, – sakoma straipsnyje.

„Klausimas, kuriuo mes šiandien intensyviai užsiimame, toks: ar gali būti tie du atvejai susiję vienas su kitu“, – patvirtino Britanijos policijos antiteroristinės grupės vadovas Nilas Bazu. Kaip praneša Austrijos leidinys, incidentas įvyko Eimsberyje, už 11 km į šiaurę nuo Solsberio, kur kovo 4 dieną be sąmonės buvo aptikti Skripaliai. Iki šiol nesuprantama, kaip naujos aukos galėjo kontaktuoti su nervus paralyžiuojančia medžiaga. „Mums kol kas nežinoma apie juos nieko, kas galėtų tai parodyti“, – pabrėžė Bazu.

Šiuo metu pora iš Eisberio yra Solsberio klinikoje. „Iš pradžių buvo išsakyta prielaida, kad vyras ir moteris galėjo apsinuodyti heroinu arba kreku iš kažkokios apkrėstos partijos. Tačiau analizė parodė, kad kalbama apie Novičiok‘ą“, – perduoda Die Presse.

„Aš norėčiau visuomenę užtikrinti, kad rizika (apsinuodyti) minimali“, – leidinys cituoja Britanijos vyriausybės vyriausiąją sveikatos apsaugos specialistę Salę Deivis.

„Nūnai kaip darbinė gvildenama versija, kad apsikrėsta atsitiktinai, ir mes turime reikalą ne su antra ataka, analogiška Sergejaus ir Julijos Skripalių apnuodijimui šių metų pradžioje“, – pareiškė Britanijos užsienio reikalų ministras Sadžidas Džavidas.

Šaltinis: Die Presse

Nico Hines / The Daily Beast

Rusijos nervus paralyžiuojanti medžiaga smogė Didžiajai Britanijai būtent NATO viršūnių susitikimo išvakarėse

„Tas aukščiausio lygio susitikimas jau vadinamas vienu iš įtempčiausių per visus 69-rius NATO istorijos metus, ir ta įtampa smarkiai sustiprėjo ryšium su naujiena, kad dar du žmonės nukentėjo Britanijos teritorijoje nuo mirtinos rusų nervus paralyžiuojančios medžiagos Novičiok, – rašo The Daily Beast žurnalistas Nikas Hainsas.

„Kritiškos būklės britų pora pateko į ligoninę Solsberyje po kontakto su nuodais, kurių, sprendžiant iš visko, liko ten, kur kėsintasi nužudyti Sergejų ir Juliją Skripalius“, – sakoma straipsnyje.

Skotland-Jardo kovos su terorizmu skyriaus vadovas pareiškė, kad iš savo namuose šeštadienį praradusios sąmonę poros paimtų mėginių analizė patvirtino nuogąstavimus, jog tai naujas nervus paralyžiuojančios medžiagos taikinys. Nežinia, kaip 44-rių metų Don Sterdžes ir 45-rių metų Čarlis Roulis prisilietė prie šitos medžiagos, bet policija apsupo visuomeninį parką Solsberyje, stengdamasi rasti jos šaltinį“, – pabrėžiama leidinyje.

„Dviejų britų užsikrėtimas praėjus tiek laiko po pirmosios atakos liudija, koks beprotiškas buvo bandymas nužudyti Skripalius“, – sakoma straipsnyje.

Dalies vietinio parko uždarymas sustiprins nuogąstavimus, kad nuodai galėjo paveikti suaugusius ir vaikus, pažymi korespondentas.

Šaltinis: The Daily Beast

Andrew Griffin / Independent

Porton-Daunas: kas yra slaptas eksperimentinis objektas, atsidūręs nuodijimų centre?

Eimsberyje du žmonės apsinuodijo ta pačia nervus paralyžiuojančia medžiaga, kuri vos nenužudė Skripalių. Šis puolimas vėl prikausto dėmesį į slaptą laboratoriją Port-Daune, rašo Britanijos The Independent.

„Apie Porton-Dauną dažnai kalbama vienaskaita, bet iš tikrųjų toji vieta šalia Portono kaimo virto visos įvairių organizacijų grupės namais“, – patikslina korespondentas Endrius Grifinas. Iš jų dvi svarbiausios – Gynybos ministerijos Gynybos mokslinė-techninė laboratorija ir Public Health England – Sveikatos apsaugos ir socialinio aprūpinimo ministerijos padalinys. Abi struktūros dalyvavo reaguojant į antrąjį apnuodijimą.

Naujuoju atveju valdžia iš pradžių padarė prielaidą, kad tai apsinuodijimas narkotikais. Sostinės policijos komisaro padėjėjas Nilas Bazu pranešė: „Remiantis pradiniais vertinimais, manyta, kad du pacientai pasijuto blogai, panaudoję narkotikų iš potencialiai užterštos partijos. Tačiau antradienį, liepos 2, nuogąstaujant dėl vyrui ir moteriai pasireiškusių simptomų, abiejų pacientų mėginiai buvo pasiųsti analizei į Porton-Dauno laboratoriją“.

„Detaliai ištyrus tuos pavyzdžius mes galime patvirtinti, kad vyras ir moteris yra paveikti nervus paralyžiuojančios medžiagos, kuria apnuodyti Julija ir Sergejus Skripaliai“, – pareiškė Bazu.

Porton-Dauno laboratorija privalo figūruoti kiekvieną kartą, kai Britanijoje panaudojama nervus paralyžiuojanti medžiaga, turint omeny, koks svarbus jos vaidmuo testuojant ir tiriant tokį mirtiną ginklą, sakoma straipsnyje. Bet atsitiktinai ir ji tiesiogine prasme atsidūrė netoli dviejų antpuolių: tas objektas, Solsberis ir Eimsberis yra tik per keletą mylių vienas nuo kito.

„Dėl tokio artumo kilo sąmokslo teorijų, skelbiančių, kad ši istorija slepia daugiau, negu pripažįsta valdžia, bet nėra jokių įrodymų, kad vieta sutampa ne šiaip sau ir kad to objekto kaimynystė su nuodijimo vietomis apskritai turi reikšmės“, – pabrėžia straipsnio autorius.

„Porton-Dauno laboratorija apskritai buvo konspirologinių teorijų objektas nuo to laiko, kai Britanijos visuomenė apie ją sužinojo“, – pabrėžia Grifinas. Abejonių pasėjo keletas iš tikrųjų nutikusių incidentų, bet melagingi gandai buvo žymiai beprotiškesni. Vyriausybė turi saitą, kuriame neigiama, kad tas objektas – kanapių ferma, o taip pat sakoma, kad „jokių ateivių, gyvų ar mirusių, niekada nebuvo atvežta į Porton-Dauną“.

Slaptumas veda prie to, kad paprastai uždari Porton-Dauno darbuotojai įtraukiami į politinius ginčus. Po Skripalių apnuodijimo Forin-ofis (Užsienio reikalų ministerija) pareiškė, kad vyriausybiniai mokslininkai nustatė konkretaus Novičiok‘o pavyzdžio ryšį su Rusija, bet laboratorijos atstovai aiškiai leido suprasti, jog galėjo identifikuoti tik medžiagą, o ne tai, kur ji buvo pagaminta ir kas ją panaudojo. Tai sukėlė sąmyšį ir nuomonių skirtumus tarp politikų, sakoma straipsnyje.

„Tas pats ginčas, tikriausiai, prasidės iš naujo, kai tuo tarpu valdžia stengiasi nustatyti porą iš Eimsberio pakirtusios nervus paralyžiuojančios medžiagos kilmę. Galimas dalykas, ginčas bus dar painesnis, priklausomai nuo to, kaip Porton-Daunas ir ekspertai iš šalies stengiasi išsiaiškinti, ar tie du apnuodijimo atvejai susiję, ir jeigu susiję, tai kaip“, – rašo žurnalistas.

Šaltinis: Independent

2018.07.09