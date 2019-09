Prezidentė taps lygių teisių kartos ambasadore

Prezidentė Dalia Grybauskaitė Niujorke (JAV) dalyvauja kasmetiniame globalios socialinės politikos lyderių forume „Concordia Annual Summit“, kuriame dėmesys sutelktas į moterų įgalinimą ir jų lyderystės skatinimą pasaulyje, visavertį dalyvavimą politikoje ir versle.

Į aukšto lygio „Concordia“ forumą, didžiausią prasidėjusios Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos savaitės renginį, Prezidentė pakviesta kaip garbės viešnia, viena iš nedaugelio moterų šalies vadovių, 10 metų ėjusi prezidento pareigas ir penkerius metus vadovavusi Pasaulio moterų lyderių tarybai (CWWL).

Generalinės Asamblėjos savaitę startuoja JT lyčių lygybės ir moterų įgalinimo padalinio (UN Women) iniciatyva „Lygių teisių kartos ambasadoriai“ („Champions for Generation Equality“), kuri tęsia gegužę paskelbtą kampaniją, skirtą kartų lygybei ir moterų teisių į lygią ateitį įgyvendinimui („Generation Equality: Realizing women‘s rights for an equal future“).

Tai iniciatyva, kuria siekiama, kad teisė į darbą ir vienodą atlygį, teisė į mokslą ir sveikatos priežiūrą, dalyvavimą priimant visuomenei svarbius sprendimus iš deklaracijų pagaliau taptų tikrove, kad pokyčius pajustų kuo daugiau moterų.

Skatinti moteris veikti, bendradarbauti, priešintis pasenusiems stereotipams ir taip įgyvendinti iniciatyvą JT lyčių lygybės ir moterų įgalinimo padalinys kvies žymiausias savo srities moteris lyderes iš viso pasaulio.

Prezidentė yra pakviesta tapti viena pirmųjų iniciatyvos „Lygių teisių karta“ ambasadorių.

Pasak Prezidentės, lygybė jau įtvirtinta daugelio šalių teisės aktuose, bet ne realiame gyvenime. Aktyviai bendradarbiaujant viso pasaulio lygiateisiškumo ambasadoriams pažanga vienoje srityje lemtų pažangą kitose, o visa tai, specialistų skaičiavimais, paspartintų globalų ekonomikos augimą dešimtimis trilijonų dolerių.

Moterų gebėjimai, poreikis augti kaip asmenybėms pernelyg dažnai atsimuša į pasenusių, tačiau gajų stereotipų lubas, nors išsilavinimu moterys lenkia vyrus. JT duomenimis, jų darbo užmokestis visame pasaulyje 23 proc. mažesnis nei vyrų ir, jeigu nebus imtasi ryžtingų priemonių, susilygins tik po 68 metų. Lietuvoje šis skirtumas siekia 13 procentų.

Prezidentė taip pat atkreipia dėmesį, kad didesnis moterų aktyvumas ir lyderystė žymiai prisidėtų sprendžiant visam pasauliui aktualią problemą – smurtą ir prievartą artimoje aplinkoje, kurių aukomis dažniausiai tampa moterys ir vaikai. Pastaruoju metu JT Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetas (CEDAW) akcentuoja kovą su smurtu darbo rinkoje – negailestingu moterų, kaip pigios darbo jėgos, išnaudojimu.

Lietuvos dalyvavimas, sprendžiant lyčių lygybės ir moterų įgalinimo klausimus, bus ypač pastebimas artimiausiais metais, nes šių metų gegužę šalis pirmą kartą išrinkta į JT lyčių lygybės ir moterų įgalinimo padalinį 2020–2022 m. laikotarpiui.