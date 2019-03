Prezidentės vizitas į JAV: dėmesys saugumui, moterų lyderystei ir litvakų paveldui

JT Generalinės Asamblėjos pirmininkės Marios Fernandos Espinosos Garces kvietimu prezidentė Dalia Grybauskaitė dalyvaus aukšto lygio renginyje „Moterys – valdžioje“. Jo tikslas – atkreipti dėmesį į pagrindines kliūtis visaverčiam moterų dalyvavimui politikoje ir versle, skatinti moterų lyderystę ir pasidalinti moterų įgalinimo patirtimi.Pasak Prezidentės spaudos tarnybos, Lietuvos vadovė atkreips pasaulio dėmesį į moterų lyderystės svarbą, kalbės apie būtinybę ugdyti jaunas lyderes ir aptars pagrindines kliūtis, su kuriomis susiduria moterys, siekdamos lygiavertiškai dalyvauti politiniame ir ekonominiame gyvenime.Aukšto lygio renginyje „Woman in Power“ taip pat dalyvaus JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas, JT GA pirmininkė Maria Fernanda Espinosa Garces, Kroatijos prezidentė Kolinda Grabar-Kitarovič, Estijos vadovė Kersti Kaljulaid, Nepalo bei Trinidado ir Tobago prezidentės, Islandijos premjerė, Kolumbijos, Panamos viceprezidentės, ES vyriausioji atstovė užsienio politikai Federica Mogherini, ministrės ir kitos aukštos pareigūnės.Pasaulio moterų lyderių tarybos metu pirmininkavimas šiai organizacijai bus perduotas Kroatijos prezidentei K. Grabar-Kitarovič. Siekiant užtikrinti sklandžią organizacijos veiklą, pirmininkių pasikeitimas numatytas iki pasibaigiant D. Grybauskaitės prezidentės kadencijai.Prieš 5 metus Lietuvos prezidentė šias pareigas perėmė iš buvusios Suomijos vadovės Tarjos Halonen, primenama Prezidentės spaudos tarnybos pranešime. Per D. Grybauskaitės vadovavimo tarybai laiką prie šios organizacijos prisijungė 10 prezidenčių ir 12 premjerių. Šiuo metu organizacijoje yra 74 moterys lyderės.Nuo 2014 m. prezidentė inicijavo ne vieną aukšto lygio diskusiją moterų įgalinimo ir kovos su smurtu temomis. Pernai Vilniuje įvyko drauge su pasaulio politikos lyderėmis organizuotas forumas, kuriame susirinko daugiau kaip 400 dalyvių iš viso pasaulio.Vizito JAV metu rezidentė lankysis Pensilvanijoje, kur susitiks su Pensilvanijos nacionalinės gvardijos vadu generolu majoru Anthony’iu J. Carrelliu ir kitais karininkais. Susitikime bus kalbama apie Lietuvos ir JAV karinį bendradarbiavimą, saugumo ir gynybos, atsako į kibernetines grėsmes stiprinimą.JAV yra strateginės Lietuvos saugumo partnerės, kurios karių buvimas regione yra reikšmingas mūsų šalies gynybai. Lietuvos kariuomenę ir Pensilvanijos nacionalinę gvardiją sieja sėkminga 25 m. trunkanti partnerystė.Šalies vadovė taip pat lankysis YIVO institute Niujorke. Dar 1925 m. Vilniuje įkurtame, bet per nacių okupaciją iškeltame institute saugomi reikšmingi Lietuvos žydų istorijos dokumentai.