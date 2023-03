Princas Harry netikėtai atvyko į teismo posėdį Londone

Londonas, kovo 27 d. (AFP-ELTA). Pirmadienį Londono aukštesniajame teisme netikėtai pasirodė Didžiosios Britanijos princas Harry, jis atvyko į teismo posėdį, surengtą nagrinėjant jo ieškinį laikraščio leidėjui dėl kaltinimų neteisėtu informacijos rinkimu. Londonas, kovo 27 d. (AFP-ELTA). Pirmadienį Londono aukštesniajame teisme netikėtai pasirodė Didžiosios Britanijos princas Harry, jis atvyko į teismo posėdį, surengtą nagrinėjant jo ieškinį laikraščio leidėjui dėl kaltinimų neteisėtu informacijos rinkimu.

Laikraščio „The Daily Mail“ leidėjas „Associated Newspapers“ siekia nutraukti žymių asmenų, įskaitant Harry ir dainininką Eltoną Johną, pateiktus ieškinius dėl tariamai neteisėtų veiksmų jų atžvilgiu.

Atsisakęs karališkųjų pareigų ir nuo 2020 m. Kalifornijoje gyvenantis Harry buvo nufotografuotas atvykstantis į teismą Londono centre.

Kiti, pateikę ieškinius, yra aktorės Liz Hurley ir Sadie Frost, E. Johno gyvenimo partneris Davidas Furnishas ir Doreen Lawrence, per rasistinį išpuolį 1993 m. nužudyto Stepheno Lawrence’o motina.

Kaip teigiama advokatų kontoros „Hamlins“ pranešime, šių asmenų grupė ėmėsi teisinių veiksmų praėjusiais metais, kai buvo sužinota apie „įtikinamus ir didelį nerimą keliančius įrodymus“, kad jie tapo „Associated Newspapers Limited“ (ANL) „pasibjaurėtinos nusikalstamos veiklos ir šiurkščių privatumo pažeidimų aukomis“.Pasak „Hamlins“, buvo pasamdyti privatūs tyrėjai, kad slapta įtaisytų pasiklausymo įrenginius jų automobiliuose bei namuose ir įrašytų privačius pokalbius telefonu.

ANL atmetė kaltinimus kaip „absurdišką šmeižtą“ bei „iš anksto suplanuotus ir organizuotus mėginimus įtraukti „The Daily Mail“ į pasiklausymo skandalą“. Jis pratrūko 2006 m., kai paaiškėjo, kad „News of the World“ žurnalistai įsilaužė į karališkųjų asmenų, įžymybių ir žmogžudysčių aukų balso pašto pranešimus. Dėl to teko uždaryti didžiulio tiražo bulvarinį leidinį „Sunday“, policija pradėjo tyrimą, teisėjo vadovaujamas tyrimas ir kriminaliniai kaltinimai kelerius metus buvo prikaustę dėmesį Didžiojoje Britanijoje.

Posėdžiai teisme vyks keturias dienas, ANL sieks, kad kaltinimai būtų atmesti be teismo.