Princas Williamas su šeima kelsis į Škotiją?

Patarėjai rekomendavo porai persikelti į Škotijos Balmoralo pilį, kuri iki šiol buvo karališkosios šeimos atostogų rezidencija, rašo laikraštis „The Times“, remdamasis karališkiesiems rūmams artimu šaltiniu. Esą norima, kad Williamas ir Kate „atrodytų kaip gyventojai, o ne kaip lankytojai“.

Williamas ir Kate neseniai per kelias dienas trukusią kelionę po Škotiją aplankė savo universitetą Sent Endriuse ir kelias kitas vietas. Iki šiol pagrindinė jų gyvenamoji vieta buvo Kensingtono rūmai Londone. Tiesa, per pandemiją penkių asmenų šeima daug laiko praleido ir dvare Rytų Anglijos Norfolko grafystėje.

Minėti planai gali būti susiję su stipriu daugelio škotų noru, kad jų regionas atsiskirtų nuo Jungtinės Karalystės. Vyriausybės vadovė Nicola Sturgeon siekia, kad gyventojai pasibaigus pandemijai dėl to balsuotų naujame referendume. „Brexitas“ smarkiai sustiprino nepriklausomybės judėjimą. Jei referendumo rezultatas bus teigiamas, N. Sturgeon nori Škotiją, kaip savarankišką šalį, grąžinti atgal į ES.

Karališkieji rūmai, anot „The Times“, nori išnaudoti savo vaidmenį, kad sustiprintų karalystės vienybę. Princas Williamas Škotijoje yra mylimas.

Bakingemo rūmai oficialiai šių planų kol kas nepatvirtino.

Informacijos šaltinis – ELTA

2021.06.07; 08:16

