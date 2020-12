Saugios šventės Vilniuje: eglė internetu, judumo ribojimai centre

Kalėdinė Vilniaus eglė solidarizuojasi su vilniečiais – atsitveria saugiu atstumu nuo visų ir šventinį laikotarpį leis griežtame karantine: Vilniaus eglė keliasi į internetą ir bus atitverta nuo lankytojų visą šventinį laikotarpį. Savivaldybė siunčia aiškią žinutę miestiečiams – per Kalėdas ir Naujuosius neplanuokite jokių vykimų į Katedros aikštę. Kalėdinė Vilniaus eglė solidarizuojasi su vilniečiais – atsitveria saugiu atstumu nuo visų ir šventinį laikotarpį leis griežtame karantine: Vilniaus eglė keliasi į internetą ir bus atitverta nuo lankytojų visą šventinį laikotarpį. Savivaldybė siunčia aiškią žinutę miestiečiams – per Kalėdas ir Naujuosius neplanuokite jokių vykimų į Katedros aikštę.

Atsižvelgus į pandemijos situacijos rimtumą ir griežtus karantino apribojimus, Vilniaus savivaldybė nusprendė riboti judėjimą didesniu perimetru aplinkui Katedros aikštę. Taip pat atsisakyta naujamečių fejerverkų, kurie pritrauktų žmones žiūrėti reginį, todėl sostinė renkasi šventes sutikti saugiai ir atsakingai, skelbiama savivaldybė pranešime.

„Nuspręsta fiziškai atitverti eglę ir atsisakyti naujamečių fejerverkų dėl visų saugumo, tausojant medikus ir rūpinantis išsaugoti kuo daugiau gyvybių. Visi norime, kad griežčiausi ribojimai kiek įmanoma greičiau pasibaigtų, jie niekam nėra malonūs, tačiau būtini. Šį kritinį laikotarpį kviečiame pabūti namuose, stebėti tiesioginę eglės transliaciją internetu ir viltingai sulaukti šviesesnio meto 2021-aisias“, – sako Vilniaus vicemerė Edita Tamošiūnaitė.

Prie eglės nebus galima patekti gruodžio 24-27 dienomis ir gruodžio 31 d. (Naujųjų metų naktį). Naujųjų naktį bus atitvertos abi eglės – ir Rotušės, ir Katedros aikštėse, pažymima savivaldybė pranešime.



Gruodžio 24-27 d. bus draudžiamas eismas Tilto gatve ir automobilių stovėjimas. Gyvenantys šioje miesto dalyje ir turintys leidimus statyti automobilius ir toliau galės tuo naudotis. Tilto, K. Sirvydo, Ž. Liauksmino ir Radvilų gatvių gyventojai galės įvažiuoti į savo gatves tik iš Radvilų gatvės.

Gruodžio 24-27 d. bus draudžiamas automobilių stovėjimas T. Vrublevskio, Šventaragio, Tilto, Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvėse ir draudžiama įvažiuoti į Kalnų parką ir Trispalvės alėją.

Per Naujuosius metus, gruodžio 31 d., nuo 22.30 val. iki 2021 m. sausio 1 d. 01.30 val. bus draudžiamas eismas ir viešojo transporto judėjimas T. Vrublevskio, Šventaragio, Tilto, Barboros Radvilaitės gatvėmis. Be to, gruodžio 31 d. ir sausio 1 d. bus draudžiama statyti automobilius šalia Katedros aikštės esančiose vietose (T. Vrublevskio, Šventaragio, Tilto, Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvėse). Taip pat bus draudžiama įvažiuoti į Kalnų parką ir Trispalvės alėją.

Tiek gruodžio 24-27 d., tiek gruodžio 31 d. nuo 22.30 val. iki 2021 m. sausio 1 d. 01.30 gyventojai, kurių automobilių stovėjimo leidimai galioja 21 teritorijoje, galės įvažiuoti į ją ir statyti automobilius – teritorijos ribos apima Vilniaus g. (nuo Žygimantų g.), Gedimino pr., T. Vrublevskio g., Žygimantų g. (iki Vilniaus g.) Gyventojai, kurių automobilių stovėjimo leidimai galioja 5 teritorijoje, galės statyti automobilius savo teritorijos ribose nedraudžiamose vietose. Šios teritorijos ribos apima Pylimo, Bazilijonų, Aušros Vartų, Subačiaus, Bokšto, Išganytojo, Maironio, Barboros Radvilaitės, Šventaragio gatvėmis, Gedimino pr. (iki Jogailos g.), Jogailos g. (nuo Gedimino pr.)

Viešųjų erdvių kontrolę per šventes užtikrins sustiprintos Policijos pajėgos, savivaldybės Viešosios tvarkos pareigūnai, jiems talkins ir šauliai. Patruliuodami jie primena apie šiuo metu viešose erdvėse galiojančią tvarką ir nustatytas taisykles, kurių privalu laikytis. Nesilaikantiems karantino taisyklių, pareigūnai skiria pinigines baudas, kurios fiziniam asmeniui numatytos nuo 500 iki 1500 eurų, primena savivaldybė.

Viešosios tvarkos pareigūnai stebės, ar nėra susibūrimų, kaip dėvimos kaukės. Erdvių stebėjimui bus pasitelkti ir dronai.

Pasirūpinta tiesioginė transliacija iš Katedros aikštės, kuri vyksta www.karantinas.lt/eglute svetainėje. Eglutę galima saugiai stebėti nejudant iš namų visą šventinį laikotarpį iki sausio 6 d.

Dėl eismo ribojimų nuo gruodžio 31 d. nuo 22.30 val. iki 2021 m. sausio 1 d. 01.30 laikinai keisis ir 10, 11, 33 autobusų maršrutų trasos.



10-ojo maršruto autobusai į Markučius nuo Žaliojo tilto važiuos Vilniaus, Jogailos, Pylimo, Bazilijonų, M. Daukšos, Žiupronių, Subačiaus gatvėmis, toliau – įprasta trasa. Važiuodami pakeista trasa autobusai nestos stotelėse Karaliaus Mindaugo tiltas, Arkikatedra, Bernardinų sodas, Dailės akademijos ir Užupio, tačiau papildomai stos stotelėse Vinco Kudirkos aikštė, Jogailos, Centro poliklinika, Reformatų, MO muziejus, Vingriai, Rūdninkų, Bazilijonų, Aušros vartai ir Misionierių.

11-ojo maršruto autobusai iš Žvėryno iki Pamėnkalnio – Pylimo – Jogailos gatvių sankryžos važiuos įprasta trasa, toliau suks į Pylimo gatvę ir važiuos Bazilijonų, M. Daukšos, Žiupronių, Subačiaus, Drujos gatvėmis. Apsisukę Drujos g. esančiame žiede, atgal autobusai važiuos taip pat. Judėdami pakeista trasa autobusai nestos Jogailos, Vinco Kudirkos aikštė, Karaliaus Mindaugo tiltas, Arkikatedra, Bernardinų sodas, Dailės akademijos, Vilnios, Užupis, Bernardinų kapinės ir Bernardinų stotelėse, o papildomai stos stotelėse Centro poliklinika, Reformatų, MO muziejus, Vingriai, Rūdninkų, Bazilijonų, Aušros vartai, Subačiaus, Zarasų (link Drujos g.) ir Misionierių.

33-iojo maršruto autobusai iš Šiaurės miestelio iki Karaliaus Mindaugo tilto kursuos įprasta trasa, toliau suks į T. Kosciuškos gatvę ir važiuos Olandų bei Drujos gatvėmis, o įsukę į Sukilėlių gatvę grįš į įprastą trasą. Tokia pačia trasa autobusai grįš į Šiaurės miestelį. Pakeitus trasą šio maršruto autobusai nestos stotelėse Arkikatedra, Bernardinų sodas, Dailės akademija, Užupio ir Subačiaus, o papildomai stos stotelėse Karaliaus Mindaugo tiltas (link Kalnų parko), Kalnų parkas, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, Vasaros, Krivių, Filaretų, Polocko ir Drujos.

Informacijos šaltinis – ELTA

2020.12.24; 13:23

print