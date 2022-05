Ukraina praneša apie sunkias kautynes ​​aplink Severodonecką Luhanske

Kyjivas, gegužės 22 d. (dpa-ELTA). Rytų Ukrainoje tęsiasi smarkūs mūšiai aplink Luhansko srities Severodonecko ir Lysyčiansko miestus. Rusijos artilerija apšaudo Ukrainos kariuomenės pozicijas rajone palei visą fronto liniją, sekmadienį paskelbė generalinis štabas Kyjive. Kyjivas, gegužės 22 d. (dpa-ELTA). Rytų Ukrainoje tęsiasi smarkūs mūšiai aplink Luhansko srities Severodonecko ir Lysyčiansko miestus. Rusijos artilerija apšaudo Ukrainos kariuomenės pozicijas rajone palei visą fronto liniją, sekmadienį paskelbė generalinis štabas Kyjive.

Rusijos kariuomenė nesėkmingai bandė šturmuoti kaimus į šiaurę, rytus ir pietus nuo Severodonecko. Lygiai taip pat sunkiai jie kaunasi dėl kaimų į pietus nuo krypties iš Lysyčiansko į Bachmutą Donecko srityje.

Rusijos kariuomenė ištisas dienas mėgina nutraukti tiekimą iš Donecko srities Ukrainos grupuotėms aplink Severodonecką ir Lysyčianską. Dieną prieš tai, anot Ukrainos šaltinių, 240 milimetrų minosvaidžiais tikslingai sunaikintas tiltas per Siverskio Doneco upę, skiriančią abu miestus. Taip pat buvo pranešta apie artilerijos apšaudymą ir bombardavimus Donecko srityje.

Savo ruožtu Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad per pastarąją parą iš oro atakuota beveik 40 taikinių, įskaitant penkis ginklų sandėlius Donbase – taip bendrai vadinami Luhansko ir Donecko regionai. Be to, raketomis ir artilerija smogta daugiau nei 580 taikinių visoje šalyje.