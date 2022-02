Vilniuje surengtas protestas prie Vokietijos ambasados

Šeštadienį prie Vokietijos ambasados Vilniuje įvyko akcija, raginanti Vokietiją blokuoti Rusiją nuo tarptautinių tarpbankinių pavedimų sistemos SWIFT. Į akciją susirinkę žmonės laikė plakatus „Cut Russia from SWIFT“, „Ukraine you are not alone“, „Cut Russia out and do it swiftly!“, „Germany just do it“ ir kitais. Akcijoje dalyvauja apie 100 žmonių.