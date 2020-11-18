Гинтарас Висоцкас. Чего не сказал профессор Шарунас Лекис?









Я прочитал публикации профессора Шарунаса Лекиса о ситуации в Нагорном Карабахе. Они вызывают удивление. Они не только тенденциозные, поскольку скрывают многие неблагоприятные для Армении факты. Они еще и опасны тем, что призывают Литву поступить неправильно – признать азербайджанский регион армянским. Я имею в виду две статьи профессора, опубликованные на портале LRT.lt «А может давайте признаем независимость Нагорного Карабаха-Арцаха?» и «Литва поддерживает агрессию в Нагорном Карабахе-Арцахе своим притворным спокойствием».

Когда сын молчит о работе отца…

На мой взгляд, портал «LRT», имеющий статус публичного издания, в отличие от частных, должен выслушать аргументы, которые важны не только для Армении, но и для Азербайджана и Турции.

Для проф. Ш. Лекиса это сделать проще простого. Пусть возьмет и откроет книгу, изданную в 2016 г. Институтом науки, проф. и д-ра Альгимантаса Лекиса «Переселение народов на Кавказе ХХ в.». В ней вы найдете ответы на самые острые вопросы: почему Нагорный Карабах не является территорией Армении? Как Российская Империя за последние несколько сотен лет искусственно переселяла тысячи армян на азербайджанские земли, в том числе и в Нагорный Карабах? Какие преступления совершили военизированные террористические организации «Дашнакцутюн», «Гнчак», «АСАЛА», «Крунк»? Как они помогли Москве в нападении на Османскую империю? Как они терроризировали Азербайджанскую Республику, в 1918 году провозгласившую независимость? Сколько тысяч азербайджанцев в советское время было изгнано из одного только Еревана? Кто настоящий виновник резни в городах Сумгаит, Ходжалы?…

Я полагаюсь на работы историка Альгимантаса Лекиса не потому, что он является автором более 43 монографических книг и более 1 500 тысяч научных статей. Я вспоминаю его работу о сложных отношениях между армянами, азербайджанцами и турками сегодня, прежде всего потому, что он – отец Ш.Лекиса.

У нас уникальная ситуация. Альгимантас Лекис видел конфликт по поводу Нагорного Карабаха совсем иначе, чем сегодня на страницах LRT.lt утверждает его сын Шарунас Лекис. Без всякого сомнения, мнения родителей и детей не обязательно должны совпадать.

Однако, в моем понимании, преподавая свои собственные истины, подчеркиваю, что не в частной публикации, а в публикации с публичным статусом, проф. Ш.Лекис должен был хотя бы коротко упомянуть, что его отец, кстати, тоже профессор, поддерживал Азербайджан и подробно изложил свое мнение в упомянутой книге. Ш.Лекис мог поступить таким образом хотя бы из уважения к отцу А.Лекису, умершему в 2019 году. Декан факультета политологии и дипломатии Университета Витаутаса Великого, профессор кафедры политологии, обязан сделать это из элементарного приличия – хотя бы упомянуть, что существует кардинально противоположное мнение человека, очень близкого ему.

Честно говоря, в текстах Ш. Лекиса я не нашел хотя бы немного более объективных мыслей о конфликте на Южном Кавказе. Не стоит даже открывать рот ради спора. Я упомяну лишь несколько наиболее привлекательных.

Кто будет нести ответственность за жертвы среди мирного населения Азербайджана?

Вот проф. Ш. Лекис в своих текстах утверждает, что страны, для которых важна моральность, должны защищать право гражданских лиц на жизнь. В перед – давайте защищать! Но давайте уважать право на жизнь всех мирных жителей. Не только мирные жители Армении имеют право на жизнь. Почему требующий уважения Ш. Лекис не упоминает о гибели мирных азербайджанцев в городах Тертер, Барда, Гянджа и их окрестностях, не имеющих ничего общего с нагорно-карабахским конфликтом? Напомню: только с 27 сентября 2020 года по 28 октября 2020 года включительно армянские силы обстреляли города и села Гянджа, Барда, Тертер, Агдам, не связанные с Нагорным Карабахом. Только за этот месяц в Азербайджане в результате обстрела армянской артиллерией было убито 69 мирных азербайджанцев (322 мирных азербайджанца получили ранения).

Армянские силы также обстреляли трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Новороссийск, целились по Мингячевирской гидроэлектростанции (одна из крупнейших на Южном Кавказе; при ее уничтожении, пострадавших было бы около 100 тысяч мирных азербайджанцев; к счастью, азербайджанской армии удалось нейтрализовать эти ракеты до того, как они достигли цели).

Сообщалось о нескольких случаях, во время которых были совершены атаки на экспортные трубопроводы сырой нефти и конденсата в районе Кизио. Кстати, Кизи находится в 300 км. от нынешней фронтовой линии, другие города и села Азербайджана, обстрелянные армянскими силами, находятся, по крайней мере, в 100 км от спорного Нагорного Карабаха.

Следует также отметить, что нападение Армении на город Гянджа (старая столица Азербайджана) будет зарегистрировано как первый случай, когда государство-участник ОБСЕ применило баллистическую ракету СКАД / «Эльбрус» против гражданских объектов в другом государстве-участнике ОБСЕ. Против гражданских объектов в Азербайджане также применялись кассетные бомбы, что строго запрещено международными конвенциями. Также была зафиксирована попытка взрыва Южно-Кавказского трубопровода запуском ракеты «Смерч 9М525» с 9 бомбами N235.

Обратите внимание, что после этих варварских нападений Азербайджан вел себя как джентльмен. Он не мстил. Он не бомбил Ереван и другие крупные города Армении. Азербайджанцы воевали только за территории, которые по международному праву принадлежат им – они воевали исключительно за города и поселки Нагорного Карабаха.

Когда не знаем, что такое демократия

И все же Н. Пашиняна называют прозападным демократом! Мне кажется, что после бомбардировок Барды, Тертера и Гянджи на действия этого человека следовало бы посмотреть глазами международного трибунала по военным преступлениям в Гааге. Каждый раз, когда Н. Пашиняна называют демократом, автор этих строк удивленно пожимает плечами. Н. Пашинян, как и его предшественники, ассоциируютсямне в первую очередь с варварами, которые не подчинились требованиям ООН о выводе армянских войск из Нагорного Карабаха. А может проф. Ш. Лекис ничего не знает о резолюциях ООН, обязывающих армянские войска покинуть Шушу и Ханкенди, а также все другие города и поселения в регионе? Как можно писать об армяно-азербайджанских разногласиях без единого предложения о резолюциях ООН, в которых говорится, что международное сообщество считает Нагорный Карабах неотделимой территорией Азербайджана, что официальная внешняя политика Литвы уважает территориальную целостность Азербайджана с Нагорным Карабахом?

Разве можно считать государство, захватившее чужие территории, демократическим, а его руководителей – демократами? Во-вторых, шокирует вывод Ш. Лекиса о том, что «частые аналогии и сравнения с оккупацией Донбасса или Крыма неуместны хотя бы из-за различий в политической системе. Армения – демократическая республика, а Азербайджан тянется в конце всех рейтингов».

Понимает ли Ш.Лекис, что он сказал? Не все страны имеют право сохранять свои территории? Куда приведет нас такая логика? Мы хотим еще большего глобального хаоса? Что бы произошло, если однажды, не дай Бог, Литвой начал бы править железной рукой жесточайший диктатор в мире? В таком случае литовцы уже потеряли бы право на Вильнюсский и Клайпедский районы? Если, скажем, Польшу обвинят в антидемократическом поведении в Брюсселе, получат ли литовцы Пунска и Сейненского района право провозгласить независимость – бежать из якобы антидемократической Варшавы и дрейфовать в сторону демократического Вильнюса? А если через несколько лет Польша снова станет демократической, ей разрешат вернуть Пунск и Сейненский район? Но, может быть, тогда этнические литовцы Пунска и Сейненского района больше не захотят возвращаться под польское крыло? Одним словом, правила игры, которые предлагает Ш.Лекис, сложно понять здравым смыслом…

Французская тенденциозность

Ш. Лекис сожалеет, что попытки Франции и США повлиять на события на Южном Кавказе были вялыми и неэффективными. Во-первых, я не думаю, что они были уж такими вялыми. Президент Франции Эммануэль Макрон был особенно жестоким. Однако официальный Париж, если мы хотим быть беспристрастными, не должен бы вмешиваться в этот конфликт, потому что он не объективен. Оценить внешнюю политику Франции и не упомянуть ни слова о проживающей там влиятельной армянской общине – значит, сказать лишь половину правды.

Литовская тенденциозность

Утверждать, что Литва вела себя слишком пассивно, наблюдая за событиями на Южном Кавказе, – это опять же лишь половина правды. Давайте вспомним путешествие в Армению (сначала в Армению, только потом в Азербайджан), организованную тогдашним спикером Сейма Викторасом Пранцкетисом всего год назад. Давайте вспомним, как жена президента Гитанаса Науседы Диана Науседене совсем недавно принимала в Вильнюсе супругу премьер-министра Армении Николы Пашиняна, которая надумала показать нам какой-то план мирного урегулирования. Мирный план — это приветствуемая инициатива. Но если мы беспристрастны, объективны, мы должны были спросить Баку и Анкару, а какие мирные планы составили жены президентов Азербайджана и Турции? В президентуре Литвы вместе с супругой премьер-министра Армении за одним столом должны была сидеть вторые половины лидеров Турции и Азербайджана. Именно так, и никак иначе. Но мы слышали только один – армянский – мирный план. Точнее, мы действовали тенденциозно.

Давайте вспомним, как руководство Академии наук Литвы принимало посла Армении Тиграна Микрчяна, прибывшего с историками в пользу Еревана, а турецких историков в сопровождении посла Турции Гокхана Турана прогнали прочь. Является ли такое поведение Литвы демократичным, цивилизованным? Почему мы избегаем услышать аргументы Турции, если Армения действительно везде и всегда явно права? Мы боимся, что официальная ереванская пропаганда сдуется, как воздушный шарик?

Позиция Филиппа Экозьянца

В своих публикациях Ш. Лекис неоспоримо свидетельствует о том, что сегодняшние армяне справедливо опасаются так называемого второго геноцида. А был ли геноцид в 1915 году? Пусть Ш.Лекис утверждает, что был (хотя он не изучал турецкие и азербайджанские архивы). Но тогда пусть хотя бы намекнет, что существуют разные мнения о трагедии 1915 года даже среди самих армян. Как можно заявлять о геноциде 1915 года, и не сказать ни слова о Филиппе Экозьянце, исследователе истории армянского происхождения (автор недавно изданной книги «Исраэль Ори. Ящик Пандоры»), который в интервью моему порталу подчеркнул:

«Во-первых, я хочу сказать, что борьба за признание «геноцида» не является борьбой за торжество справедливости. Это борьба за то, чтобы подменить одно понятие другим: трагедию всех народов Османской империи переименовать в геноцид одного армянского народа. Здравомыслящему человеку понятно, что в условиях, когда Османская империя вела войну на несколько фронтов, когда внутри неё существовало множество очагов гражданского противостояния, как на религиозной, так и на национальной почве, тогда было невероятно сложно вести ту печальную статистику, которой сегодня манипулируют «жертвы геноцида» (под выражением «жертвы геноцида» я имею в виду, конечно, не тех, кто погиб, царствие им небесное, а тех, кто сегодня пытается получить моральные и финансовые «гонорары» за их смерть). Очевидно, что сегодня невозможно выяснить наверняка, что именно происходило в каждом городе, в каждой деревне, на каждом участке фронта. Разве кто-нибудь из нас понимает: кто, кого и за что убивает в Ираке или в Ливии? А ведь сегодня в нашем распоряжении спутниковая связь, интернет, сми, видеофакты, тысячи профессиональных журналистов, работающих в горячих точках. И мы все-равно не можем с уверенностью ответить на эти вопросы. Что уж говорить о делах столетней давности!»

Одни ли турки виновны?

В комментариях Ш.Лекиса, много достается Турции. Анкару обвиняют в попытке восстановить Османскую империю. Может и так. Но почему не признаются, что турки десятилетиями стучали в двери Европейского Союза? Что остается туркам, не принятым в семью ЕС? Рвать от отчаяния волосы, унизившись еще интенсивнее дергать ручки брюссельских и страсбургских кабинетов? ЕС оттолкнул Турцию, Турция бросилась искать другие пути, другие решения, других союзников.

Я не вижу ничего криминального, ничего сверхъестественного.

Дописка редакции Slaptai.lt.

Я отправил эту статью в редакцию LRT.lt. Посмотрим, опубликуют ли они.

2020.11.19; 14:31

print