Kylie Jenner instagrame turi 300 mln. sekėjų

Niujorkas, sausio 13 d. (AFP-ELTA). Realybės šou žvaigždė Kylie Jenner tapo pirmąja moterimi, kurios sekėjų skaičius instagrame viršijo 300 mln. Sėkmingą verslininkę ir Kardashianų klano atstovę seka 301 mln. instagramo vartotojų.

24-erių K. Jenner jau prieš tai nuotraukų platformoje aplenkė popatlikėją Arianą Grandę ir tapo populiariausia moterimi.

Daigiausiai sekėjų instagrame turintis vyras yra portugalų futbolo žvaigždė Christiano Ronaldas. Jį socialiniame tinkle seka 389 mln. vartotojų. Argentinietis Lionelis Messis turi 300 mln. sekėjų.

Kylie Jenner ir netikras jos seseris Kim, Kourtney ir Khloe Kardashian išgarsino realybės šou „Keeping Up with the Kardashians“. Modelis išnaudojo savo žinomumą ir populiarumą socialiniuose tinkluose, kad sukurtų sėkmingą kosmetikos liniją.

Jau 2018-aisiais jauna moteris pagerino rekordą instagrame, kai paskelbusi apie savo pirmojo vaiko gimimą sulaukė daugiau kaip 18 mln. patiktukų. Su reperiu Travisu Scottu santykius kurianti K. Jenner šiuo metu laukiasi antrosios atžalos.