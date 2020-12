Mirė britų šnipų trilerių rašytojas Johnas le Carre

Būdamas 89 metų amžiaus mirė britų rašytojas Johnas le Carre, „šnipų romano“ žanro klasikas, sekmadienį pranešė jo agentas ir šeima. Būdamas 89 metų amžiaus mirė britų rašytojas Johnas le Carre, „šnipų romano“ žanro klasikas, sekmadienį pranešė jo agentas ir šeima.

Daugiausiai rašytojo knygų priskiriamos šnipų trilerio žanrui, jose vaizduojamas Šaltojo karo laikotarpis. J. de Carre – buvęs Didžiosios Britanijos žvalgybos pareigūnas, kurio tikrasis vardas yra Davidas Cornwellis, geriausiai žinomas už romanus „Šnipas, kuris sugrįžo iš šalčio“ ( The Spy Who Came In From The Cold) ir „Bastūnas, siuvėjas, kareivis, šnipas“ (Tinker Tailor Soldier Spy).

Per šešis dešimtmečius trukusią karjerą J. le Carre parašė 25 romanus ir vienus memuarus, visame pasaulyje parduota 60 mln. jo knygų.

Jo žmona Jane ir sūnūs Nicholas, Timothy’is, Stephenas bei Simonas paskelbė pareiškimą, kuriame teigiama, kad rašytojas mirė šeštadienio naktį po trumpos kovos su plaučių uždegimu.

Rašytojas gimė 1931 metais Anglijoje, Dorseto mieste. Jo motina buvo aktorė, kuri paliko šeimą, kai J. le Carre buvo vos penkeri metai.

Informacijos šaltinis – ELTA

2020.12.14; 09:04

