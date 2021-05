Paaiškėjo dar 10-imt „Eurovizijos“ finale skambėsiančių dainų

Ketvirtadienio vakarą vykusiame „Eurovizijos“ antrajame pusfinalyje paaiškėjo dar 10 dainų, kurios skambės šio muzikinio konkurso finale šį šeštadienį Roterdame. Ketvirtadienio vakarą vykusiame „Eurovizijos“ antrajame pusfinalyje paaiškėjo dar 10 dainų, kurios skambės šio muzikinio konkurso finale šį šeštadienį Roterdame.

Roterdamo „Ahoy“ arenoje iš viso dėl vietų finale kovojo 17 šalių: San Marinas, Estija, Čekija, Graikija, Austrija, Lenkija, Moldova, Islandija, Serbija, Sakartvelas, Albanija, Portugalija, Bulgarija, Suomija, Latvija, Šveicarija, Danija.

Balsavimo teisę turėjo visos pusfinalyje dalyvaujančios šalys, taip pat Ispanija, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė, o Lietuvos žiūrovai šį vakarą balsuoti negalėjo.

Į finalą pateko 10 atlikėjų ir grupių su dainomis:

1. Albanija Anxhela Peristeri „Karma“

2. Serbija „Hurricane“ „Loco Loco“

3. Bulgarija Victoria Growing „Up Is Getting Old“

4. Moldova Natalia Gordienko „Sugar“

5. Portugalija „The Black Mamba“ „Love Is On My Side“

6. Islandija „Daði & Gagnamagnið“ „10 Years“

7. San Marinas Senhit su daina „Adrenalina“

8. Šveicarija Gjon’s Tears „Tout l’Univers“

9. Graikija Stefania „Last Dance“

10. Suomija „Blind Channel“ „Dark Side“.

Beje, ant „Eurovizijos“ konkurso scenos ketvirtadienį nepasirodė islandai – buvo paleistas įrašas iš antrosios repeticijos. Grupė „Daði og Gagnamagnið“ pranešė, kad vienam iš grupės narių diagnozuotas koronavirusas.

65-osios „Eurovizijos“ finale, vyksiančiame gegužės 22-ąją, iš viso pasirodys 26 šalys – po dešimt iš abiejų pusfinalių ir dar šešios: Jungtinė Karalystė, Ispanija, Italija, Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai.

Ispanijai atstovaus dainininkas Blas Cantó su daina „Voy A Quedarme“, Italijai – muzikos grupė „Måneskin“ su daina „Zitti E Buoni“, Jungtinei Karalystei – Jamesas Newmanas su daina „Embers“. Nyderlandų atlikėjas Jeangu Macrooy atliks dainą „Birth Of A New Age“, Prancūzijai atstovaus Barbara Pravi su daina „Voilà“, o Vokietijai – Jendrikas su daina „I Don’t Feel Hate“.

Lietuvai atstovaujanti grupė „The Roop“ su daina „Discoteque“ į konkurso finalą pateko po antradienį vykusio pirmojo „Eurovizijos“ pusfinalio. Burtai lėmė, kad „The Roop“ į sceną šeštadienį žengs antroje finalo dalyje, po įvykusio antrojo pusfinalio turėtų paaiškėti ir mūsų šalies tikslus pasirodymo numeris.

Informacijos šaltinis – ELTA

2021.05.21; 07:27

