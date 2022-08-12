Гинтарас Висоцкас. Что хотел сказать журналист Андрюс Тапинас?

Я не большой поклонник журналиста Андрюса Тапинаса. Признаюсь, не люблю Laisvės TV – его ведущий ведет себя столь самоуверенно и фривольно, будто он во всем прекрасно разбирается и ему все ясно.

Но А. Тапинаса есть за что уважать. Будучи толковым организатором, он выступил с прекрасной гражданской инициативой – сброситься всем вместе на турецкий беспилотник «Байрактар» для украинской армии. Сказано – сделано. Литовское общество подхватило идею А. Тапинаса и показала пример гражданской активности и сознательности, пожертвовав достаточно денег для того, чтобы беспилотник оказался в Украине.

Турция, кстати, сделала красивый жест – отдала Литве свой «Байрактар» безвозмездно. Возможно, турков восхитила сознательность литовцев. А возможно, они руководствовались прагматическими соображениями, ведь подобный ход – отличная реклама на международной арене. Как бы там ни было, на собранные деньги мы смогли купить дополнительную амуницию, в которой катастрофически нуждаются мужественные украинские воины.

Мы все это знаем. А на что мы не обратили внимания?

На просторах Ютуба мне попалась передача А. Тапинаса «Польский Бобер, проигранные в Лас-Вегасе деньги и турецкий рахат-лукум». По словам телеведущего, он подготовил ее, ненадолго вернувшись из летнего отпуска. Всего несколько недель назад.

Поскольку меня интересуют сложные отношения между Арменией, Турцией и Азербайджаном, я решил послушать, что скажет А. Тапинас. И вот, смотрю и не верю своим глазам. В 54-минутном фильме большое внимание уделяется Турции и ее президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Причем о Турции практически ни одного доброго слова, а турецкого президента Тапинас не только критикует, но в некоторых эпизодах даже высмеивает. Оскорбительные эпизоды А. Тапинас, разумеется, всего лишь позаимствовал из других информационных источников и просто обыграл их, поэтому, не будучи их автором, юридически он чист.

Я твердо придерживаюсь той установки, что если Турция подарила «Байрактар», это не значит, что мы, литовцы, не имеем права критиковать эту страну и ее руководителей. И все же от вышеупомянутого сюжета веет тенденциозностью и однобокостью. Турция в нем преподносится почти как воплощение зла, там будто бы нет никакой демократии, а сплошное лицемерие, двойные стандарты, политические интриги. А Литва, разумеется, святая.

Но так ли это? Почему А. Тапинас, анализируя реальные или надуманные ошибки Турции, не критикует, скажем, литовских парламентариев, принявших некогда резолюцию о том, что турки виновны в геноциде армян в 1914 году, хотя никто из наших деятелей, включая историков и политологов, даже не заглянули в турецкие архивы. Можно ли назвать Литву цивилизованной и уважаемой страной, если она назвала виновных, не ознакомившись с первоисточниками – с тем, что важнее всего?

Почему А. Тапинас не упомянул, скажем, об инциденте, произошедшем в декабре 2019 года, когда посол Турции в Литве Гёкхан Туран пригласил в Вильнюс турецких историков, чтобы те донесли до литовского общества турецкую версию трагического 1914 года, но их не пустили в Академию наук Литвы? Армянская версия событий в Академии наук была подробно изложена, а перед турками мы захлопнули двери, и они были вынуждены читать свою лекцию в гостинице. Разве можно так себя вести в демократическом, цивилизованном обществе?

На чем основывается А. Тапинас, утверждая, что Турция поддержала Азербайджан в его военной операции осенью 2020 года в расчете на более дешевый газ и нефть? Да, Баку тогда отвоевал принадлежащий ему по международному праву Карабахский регион (большую его часть). Да, Турция помогала азербайджанцам в войне, длившейся почти полтора месяца. Но Турция поддержала Азербайджан не только из прагматических соображений. В соответствии с общепризнанным сегодня в мире принципами территориальной целостности Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Азербайджан почти тридцать лет терпеливо ждал, пока Европа поможет ему восстановить свою территориальную целостность. К сожалению, и Европа, и США вели двойную игру, не требуя от армян вывести свою армию из Карабаха. Нет ничего странного в том, что у Азербайджана однажды лопнуло терпение, а его в этой операции поддержал родственный народ – турки. Неужели помочь восстановить территориальную целостность – это грех?

Еще одна важная тема. А. Тапинас в своей передаче очень подробно разобрал, кто, где и почему не прав. А про то, что осенью 2020 года, когда Азербайджан силой вернул себе Карабах, Армения обстреляла целых три крупных азербайджанских города, не имеющих никакого отношения к Карабаху, – гробовая тишина. В Барде, Гяндже и Тертере было убито несколько десятков мирных жителей, в том числе дети и женщины, разрушены десятки зданий. Армения тогда делала ровно то, что сегодня делает Россия, когда обстреливает украинские города. Мы осуждаем Россию за убийство украинцев, а Турцию – за военные действия против курдов. А об Армении – ни одного плохого слова, никакого осуждения. Разве можно такое поведение назвать справедливым и демократичным?

Если идти по пути, выбранному А. Тапинасом в вышеупомянутом видеокомментарии, то следовало бы покритиковать и президента США Джо Байдена. Как ни крути, возраст у него уже почтенный, попытки бодрой рысцой подбегать по лужайке к журналистам выглядят неубедительно. Все больше бросаются в глаза эпизоды, вроде того, когда он споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Как ни прискорбно, но он все сильнее напоминает Леонида Ильича Брежнева в последние годы его руководства. А ведь Байден публично пообещал выставить свою кандидатуру на второй срок. Перефразируя высказывание А. Тапинаса о президенте Турции, хотелось бы спросить, не стыдно ли Америке за то, что она выбрала на высший пост страны старика? Неужели в одной из самых могущественных стран мира не найдется серьезного, опытного и в то же время более молодого политика, который мог бы заменить господина Байдена?

Можно также вспомнить недавнюю выходку посла США в Литве, который, придя в качестве гостя к директору Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, стал деликатно намекать, какие темы литовцам не следует поднимать. Посол, конечно, хотел, чтобы литовские историки перестали разбирать неприятные для евреев темы (в свое время с аналогичными намерениями к директору центра приходил с визитом и тогдашний посол Израиля). Посол одного демократического государства призывает историков другого демократического государства руководствоваться двойными стандартами, отказываться от объективности, заниматься самоцензурой. Разве это не повод для критики?

А еще можно было бы покритиковать папу Франциска, который в Ватикане вручил Владимиру Путину медаль «Ангел-Хранитель мира». Россия тогда еще не воевала с Украиной, но уже была растерзана Чечня, убиты стремившиеся к независимости чеченские лидеры Джохар Дудаев, Зелимхан Яндарбиев, Аслан Масхадов, были отняты у Грузии два региона, взорваны жилые дома в Москве и Волгодонске, отравлен в Лондоне радиоактивным полонием Александр Литвиненко, бывший агент КГБ, разоблачавший преступления Кремля. Уже были предприняты мерзкие провокации против Киева, когда украинцы боролись за демократию и свободу на Майдане. И вот этого человека лидер Ватикана терпеливо ждет 50 минут, вешает ему на шею медаль, жмет ему руку.

Впрочем, тем для критических репортажей, статей, видеосюжетов предостаточно. Так давайте просто будем последовательны,

честны и принципиальны. Если мы настоящие демократы, давайте возьмем увеличительное стекло и посмотрим во все стороны.

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2022.08.13; 12:00