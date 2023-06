Po mirtino išpuolio Vakarų Krante kilo riaušės

Tel Avivas, birželio 21 d. (dpa-ELTA). Po mirtino išpuolio prieš izraeliečius Vakarų Krante čia kilo riaušės tarp žydų naujakurių ir palestiniečių. Dešimtys naujakurių padeginėjo parduotuves, automobilius, alyvmedžius, taip pat padegė vieną degalinę, pranešė Izraelio žiniasklaida.

Be to, reaguodami į išpuolį, dešimtys naujakurių grįžo į prieš dvejus metus evakuotą Eviataro gyvenvietę.

Du palestiniečių užpuolikai antradienį netoli vienos gyvenvietės Vakarų Krante nušovė keturis izraeliečius ir keturis sužeidė. Jie netoli Elio pradėjo šaudyti į degalinę ir restoraną. Abu užpuolikai buvo nukauti. Gazos Ruožą valdantis judėjimas „Hamas“ pareiškė, kad vyrai priklausė organizacijos kariniam sparnui.



„Hamas“ išpuolį pavadino reakcija į Izraelio veiksmus Gazos Ruože ir Vakarų Krante. Grupuotė, be kita ko, omenyje turėjo karinį reidą Dženino mieste pirmadienį, kai žuvo šeši palestiniečiai, įskaitant radikalius kovotojus. Nuo sužalojimų mirė ir 15-metė mergaitė, pranešė palestiniečių Sveikatos ministerija. Aukų skaičius išaugo iki septynių.



Dženinas laikomas radikalių palestiniečių bastionu. Čia vis įvyksta konfrontacijų su Izraelio pajėgomis. Kariuomenė po virtinės išpuolių prieš izraeliečius Vakarų Krante suintensyvino reidus.

Nuo metų pradžios per Izraelio karines operacijas, konfrontacijas ar po savo surengtų išpuolių žuvo 133 palestiniečiai. Per tą patį laikotarpį per išpuolius žuvo 22 izraeliečiai, ukrainietė ir italas.

Izraelis per šešių dieną karą 1967 m. užkariavo Vakarų Krantą ir Rytų Jeruzalę. Palestiniečiai reikalauja šių teritorijų savo valstybei.