Tebesitęsiant streikui „Achemoje“, panašių planų turi dar viena įmonė

VVT profesinė sąjunga protestuoja nuo rugsėjo mėnesio dėl jos reikalavimų nevykdymo. VVT vykusios derybos tarp darbdavio ir darbuotojų profesinės sąjungos, panašiai kaip ir „Achemos“ atveju, nebuvo vaisingos. Galiausiai VVT profesinė sąjunga nusprendė rengti streiką ir dabar turi dalyvauti teisminiuose procesuose, kad streiką būtų galimą įgyvendinti.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos (LPSK) pirmininkė Inga Ruginienė teigia, kad dėl šio planuojamo streiko profesinių sąjungų konfederacija laukia sprendimo užėmusi kvapą ir tai bus antrasis etapas, po streiko vykstančio „Achemoje“.

„Viskas Vilniaus viešojo transporto derybose nusikėlė į teismus. Šiai dienai VVT net negali išeiti į legalų streiką. Užtat, kad darbdavys apskundė, sistemingai pralaimi teismo bylas, bet matyt nesustos, kol neprieis paskutinės teismo instancijos“, – Eltai aiškino I. Ruginienė.

„Darbo kodeksas numato, jog minimalios paslaugos streiko metu turi būti nustatytos ir jeigu jos yra nenustatytos, Darbo kodeksas numato draudimą skelbti streiką. Apygardos teismas priėmė sprendimą, kuriuo remiantis mes jau galėtume streikuoti, tačiau Vilniaus apylinkės teismas dar nepriėmė sprendimo dėl minimalių paslaugų, nes vienu momentu ir teisėja sirgo, todėl procesas yra užsitęsęs“, – Eltai teigė A. Markevičius.

Jis tikina, kad VVT nesiima iniciatyvos spręsti profesinės sąjungos iškeltų reikalavimų, dėl to streikas liko vienintelė išeitis. Anot jo, streikas yra kelių mėnesių klausimas.

„Situacija yra tokia, kad profesinė sąjunga laukia kol bus paskelbtas teismo sprendimas nustatantis minimalias paslaugas streiko metu. Tada mes viską suderinsime ir profesinė sąjunga esant tokiai situacijai, kad bendrovė nesiekia sutarimo ir kolektyvinės sutarties pasirašymo, streikuos“, – pabrėžė VVT darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas.

VVT įkvėpimo sėmėsi iš „Achemos“ streiko

VVT darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Algirdas Markevičius tvirtina, kad jo vadovaujama profsąjunga streiką „Achemoje“ vertina teigiamai, nes mato, kad didelė dalis Lietuvos verslo daugiau dėmesio skiria finansinei naudai, o ne darbuotojų teisėms, socialiniam dialogui bei kolektyvinėms sutartims. Anot jo, toks verslo požiūris yra priežastis, kodėl Lietuvoje darosi sunku įmonėms rasti darbuotojų.

„Darbuotojai nenori sutikti su verslo pozicija, kad darbuotojas yra tiesiog verslo dedamoji, skaičius ar instrumentas. Jie dabar ieško tokių darbdavių, kurie pagarbiai elgiasi, kalbasi, įtraukia darbuotojus į savo sprendimų priėmimą, ieško darbo, kuriame santykių kultūra yra aukštame lygyje. Tie visi pasisakymai, kuriuos „Achemos“ direktorius viešai yra pasakęs, vadindamas kolektyvinius susitarimus popierėliais, ar bandymas vienaip ar kitaip kaltinti profesinę sąjungą dėl streiko manau yra nesąžiningi ir neteisingi. Tai tik blogins ir aštrins situaciją tiek pačios įmonės viduje, tiek turbūt ir visoje Lietuvoje“, – teigė A. Markevičius.

VVT darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas tikina žinantis iš patirties, kokius sunkumus reikia patirti norint organizuoti streiką bei mato poreikį liberalizuoti streikų skelbimo tvarką ir padaryti ją tokią, kokia yra Vakarų Europos šalyse – be įstatyme numatytų darbdavio saugiklių.

„Achemos“ atveju mes matome, kad „Achemos“ profesinė sąjunga tris metus stengėsi pasirašyti kolektyvinę sutartį socialinio dialogo keliu, tačiau matome, kad per tris metus nepasiekus rezultato profesinei sąjungai nelieka kito kelio, kaip skelbti streiką. Šiuo atveju, aš manau, kad jie pasielgė teisingai gindami darbuotojų teisę į orų darbo užmokestį ir saugias darbo sąlygas. Reikalavimai nėra tokie, kurių nebūtų galima įgyvendinti, čia yra tiesiog principinė kova dabar verslo, kuris yra labai neoliberalus savo politikoje ir kuris orientuotas tik į pelną ir dividendų išmokėjimą“, – aiškino A. Markevičius.

„Achemos“ darbuotojų streikas yra istorinis įvykis, išryškinęs bėdas, su kuriomis susiduria darbuotojai

Tuo metu pati „Achemos“ darbuotojų profesinės sąjungos (ADPS) pirmininkė Birutė Daškevičienė tikina, kad šios įmonės darbuotojų streike išryškėjo bėdos, su kuriomis susiduria įprastai dirbdami darbuotojai. Pasak jos, streikas yra neterminuotas ir jis bus tęsiamas.

„Dabar viskas labai paaštrėjo, darbuotojai gavo daug spaudimo, darbdavys naudoja labai įvairias priemones ir dalis jų (darbuotojų – ELTA) ne visada atlaikydavo ir kartais sugrįždavo vykdyti savo funkcijų, o mūsų padėtis yra tokia, kad kolektyvinė sutartis yra toks dokumentas, o ne popierėlis, kuris apsaugo darbdavį nuo streiko“, – Eltai sakė B. Daškevičienė.

ADPS pirmininkė penktadienį vykusį mitingą Jonavoje prie „Achemos“ gamyklų įvardino, kaip streikuojančių darbuotojų palaikymo akciją, kad žmonės nesustotų. Tačiau, anot jos, yra tikimybė, kad darbuotojai didelio darbdavio spaudimo ilgai neatlaikys ir streikas slops, bet jis bus tęsiamas ir esant mažesnei apimčiai streikuojančių asmenų.

„Natūralu, kad metus tokias dideles pastangas ir finansus, jų (darbuotojų – ELTA) ryžtas šiek tiek susviruoja. Be to, iš streiko į darbą grįžus kai kuriems kolegoms dingsta motyvacija. Yra tokia tikimybė, kad streikuojančių darbuotojų mažės, bet šiai dienai yra atvežtų darbuotojų iš KLASCO, į cechus yra pakviestų darbuotojų iš kitų cechų. Jeigu dalis streikuojančių darbuotojų ir sugrįžo į darbą, tai nekeičia to, kad streikas bus tęsiamas ir streikuos mažesnė apimtis žmonių“, – tikino B. Daškevičienė.